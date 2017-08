ATP Cincinnati - Si completa il terzo turno, poi i quarti

A Cincinnati, la pioggia gioca un ruolo chiave, il programma deve seguire le bizze del meteo. Rafa Nadal impugna la racchetta e scruta all'orizzonte un doppio impegno. Terzo turno, torna in campo per regolare il connazionale Ramos Vinolas e conquistare un posto ai quarti. Qualche ora di riposo e di nuovo sul rettangolo, nella notte italiana, in caso di successo, il mancino di Manacor attende Kyrgios o Karlovic. I due duellano sul Grandstand, si riparte da una situazione di assoluto equilibrio nel set d'avvio, con il croato avanti 43.

Definiti, invece, gli altri quarti. Dopo l'affermazione, solida, con Del Potro, Grigor Dimitrov intravede la semifinale. Ostacolo nipponico, Sugita, 63 al terzo a Khachanov, è insidia da considerare. Unico precedente in Canada, un anno fa, match tirato, sussulto bulgaro. Il pubblico americano può poi godersi il confronto tra due tennisti di casa. Jared Donaldson, presente grazie ad una wild card, bravo a sfruttare la mano tesa di un tabellone amico - ultima W con Basilashvili - chiede strada a John Isner, favorito ai nastri di partenza. Anche qui, un solo incontro in archivio, al Queen's, due stagioni fa. 76 64 Isner.

A rifinire il quadro, Thiem - Ferrer, giocatori in grado di fornire altrove il meglio del repertorio. L'austriaco è uno studente disciplinato, osserva ed impara i segreti del cemento, lo spagnolo un lottatore indomito. A Rio, nel 2016, 63 62 Thiem, Ferrer può ribaltare le impressioni della vigilia?

Il programma

CENTER STARTS AT 11:00 AM - Italia +6 ore

NOT BEFORE 1:00 PM / ATP TBF 0/0

3RD RD (1) Rafael Nadal VS Albert Ramos-Vinolas

QF (7) Grigor Dimitrov VS Yuichi Sugita

QF (WC) Jared Donaldson VS (14) John Isner

NOT BEFORE 9:00 PM

QF Rafael Nadal or Albert Ramos-Vinolas VS Nick Kyrgios or Ivo Karlovic

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM / ATP TBF 3/4

3RD RD Nick Kyrgios VS Ivo Karlovic

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (3) Dominic Thiem VS David Ferrer