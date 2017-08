ATP Cincinnati - Dimitrov asfalta Sugita

Grigor Dimitrov scala le marce e ferisce pesantemente un Yuichi Sugita spossato e spaesato. Semifinale al Western & Southern Open, per lui Donaldson o Isner.

L'esplosione a sorpresa dell'esperto nipponico. Balenava nei tornei minori Yuichi Sugita, remava allegramente tra i Challenger europei. Poi la svolta, la scoperta dei tornei veri, l'entrata vorace e veloce nel mondo ATP. Agile e leggero sulle gambe, discreto con dritto e rovescio. Affronta Grigor Dimitrov, l'incantatore bulgaro, che poteva mietere ancora più vittime ed ottenere riconoscimenti importanti. Costante nella sua incostanza.

Parte bene Dimitrov, pressante in battuta ed intelligente ad aprirsi il campo subito in uscita dallo stesso, trovando un'invidiabile profondità. Sugita non tiene ritmo e fatica enormemente a leggere le traiettorie dei colpi piatti e pesanti di Dimtrov. Il giapponese non c'è, non è della partita: serve piano, senza mordente, con Grigor che - invitato a nozze - si prende anche le briciole. Assorbe tre errori goffi del suo dirimpettaio - dritto in avanzamento evitabile, e due colpi a rete - e poi gli strappa il servizio. Dimitrov è perfetto, viaggia su un altro pianeta al servizio, e concede nulla anche con l'opzione 1-2. Finalmente anche Sugita si sblocca al servizio, ma rischia sempre qualcosa: nel 6° game sbaglia due volte da fondo, prima di regolare il mirino e prendersi il game. Sul 5-2, ecco l'accelerata decisiva; Dimitrov trova profondità sul suo servizio docile, Sugita è lento e non trova gli appoggi, finendo con il corpo indietro e colpendo a rete. Scende 0-40, ma ritrova servizio e dritto nel momento più delicato. Ai vantaggi - però - tornano gli spettri; sbaglia un back con taglio esterno, e sparacchia malamente il dritto. Break, set Dimitrov.

Dimitrov - Fonte: @livetennis / Twitter

Secondo set che non sembra voler cambiare trama. Dimitrov solido e profondo, perfetto anche sotto rete; Sugita boccheggiante ed a corrente alternata. Nel 2° game, è già break. Soffre tremendamente lo slice tagliato e basso di Dimitrov, non trovando timing sulla palla. Come al solito, trova ristoro nel servizio, ma viene punito con una demi-volèe deliziosa e cede il servizio. Sugita si spegne definitivamente, concede un altro break con le stesse modalità del precedente. Dimitrov ha tempo anche per lo show - volèe in tuffo per le telecamere - mentre il match scivola via.

Sugita - Fonte: @livetennis / Twitter

(7) G. Dimitrov b. Y. Sugita 6-2 6-1