ATP Cincinnati, il programma delle semifinali - Source: Rob Carr/Getty Images North America

A Cincinnati, giornata dedicata alle semifinali. Al maschile, apertura con Isner e Dimitrov. Incontro in programma sul Centrale, non prima delle 19 ora italiana. Isner vive il miglior momento di stagione, trova piena realizzazione sul cemento di casa. Titolo ad Atlanta, ora l'occasione di entrare in una finale importante come quella del Western and Southern Open. Due recenti successi, con Tiafoe e Donaldson, convincenti, costruiti sfruttando l'arsenale limitato ma importante. Servizio e chiusura, soluzioni definitive. L'avversario è Grigor Dimitrov, tennista di superiore talento, ma incline ad improvvise battute d'arresto. Manca spesso un centesimo a Dimitrov, da anni annoverato tra i possibili candidati alla successione dei fab four. Quarto in carrozza con Sugita, preziose le cavalcate con F.Lopez e Del Potro, attestati di qualità.

Nella notte italiana, poi, seconda partita. Nick Kyrgios attende David Ferrer. Ritorno gradito quello dell'australiano, scintille a Montreal, nobile percorso a Cincinnati. Goffin e Dolgopolov, artisti della racchetta, Karlovic, battitore d'eccezione, infine Nadal, prossimo n.1. Su questa superficie, Kyrgios è temibile, per chiunque. Favorito, con margine. Ferrer raggiunge l'atto odierno dopo il colpaccio con Thiem. Settimane ad alta quota, giusto riconoscimento per un giocatore eterno, in grado di costruirsi e ritagliarsi uno spazio tra i primi al mondo. Corsa e sacrificio, oltre le naturali possibilità. Da Bastad, recente sigillo su terra, a Cincinnati, a un passo dall'impresa. C'è Kyrgios, un diamante grezzo.

Il programma

CENTER STARTS AT 12:00

NOT BEFORE 2:00 PM

SF (14) John Isner VS (7) Grigor Dimitrov

NOT BEFORE 7:00 PM

SF Nick Kyrgios VS David Ferrer