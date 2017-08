ATP Winston Salem - Bautista Agut prima testa di serie, al via Fabbiano, Seppi e Lorenzi

ATP Winston Salem - Bautista Agut prima testa di serie, al via Fabbiano e Lorenzi

Dopo i 1000 di Montreal e Cincinnati, fermata in tono minore per il circuito maschile. Il 250 di Winston Salem colora la settimana successiva al Western and Southern Open. La prima testa di serie è Bautista Agut, lo spagnolo, specialista della terra, ma in grado di difendersi egregiamente anche su altre superfici, entra in gioco dal secondo turno, come tutti i primi 16 partecipanti per classifica del torneo. Lajovic o Chrysochos, prima di uno scatto in avanti con Vesely, potente tennista, temibile sul cemento. Stando ai numeri, quarti con Sugita, reduce dai quarti di Cincinnati. Il nipponico deve domare Fritz o Jaziri, attenzione al terzo turno con Lorenzi o uno tra Dolgopolov e T.Monteiro. Per l'azzurro, come detto, bye d'esordio, un avvio difficile, perché l'"orizzonte ucraino" è minaccioso. Dolgopolov è talento e creazione, impresa ardua.

John Isner, semifinale a Cincinnati e duello alla pari con Dimitrov, trova Kicker o Kuznetsov, Borna Coric non sembra minaccia credibile in un contesto veloce. Il percorso sembra così spianato fino ai quarti, dove l'ostacolo è rappresentato dall'uruguaiano Cuevas, quinta testa di serie. Cuevas bussa alla porta di Winston Salem con Struff o Gombos, a seguire Bedene. Il britannico duella con Tipsarevic o Seppi. L'altoatesino è fuori dal secondo turno di Wimbledon.

Steve Johnson, KO al 1T con Ferrer la scorsa settimana, incrocia Tursunov - ormai un ex giocatore - o Lu. Il confronto con Troicki - 3T - può accendere il torneo dell'americano. Ai quarti, possibile scontro con il sudafricano Anderson, finalista a Washington. Un qualificato o Gulbis - presente grazie ad una wild card - il campioncino Medvedev da prendere in considerazione alla terza tornata. Il russo deve regolare Fabbiano o un qualificato al via.

Infine, Carreno Busta, seconda testa di serie, campione in carica. Muro francese, Benneteau o Herbert, poi Chung (2T con Rublev o Darcis). Derby spagnolo ai quarti, Verdasco punta a raggiungere Carreno. Sousa o Zeballos, sul cemento avversari alla portata, Gilles Simon al terzo turno.

I probabili quarti

Bautista Agut - Lorenzi

Isner - Cuevas

Johnson - Anderson

Verdasco - Carreno Busta