Atp Winston-Salem, i risultati della prima giornata

Thiago Monteiro. Fonte: Twitter

Mentre il bulgaro Grigor Dimitrov trionfava per la prima volta in carriera in un torneo Master 1000 (successo a Cincinnati, battuto in due set l'australiano Nick Kyrgios), l'avvicinamento del circuito maschile agli US Open di New York si completava con il via all'ultimo appuntamento sul cemento a stelle e strisce. Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina, occasione per rifinire la condizione in vista di Flushing Meadows e per raccattare qualche punticino per il ranking di singolare. Due gli spagnoli a comandare le teste di serie del tabellone, Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta, con quest'ultimo chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Ma la prima giornata è stata territorio di outsider, non dei primi favoriti del ranking, a riposo grazie a un bye al primo turno.

Tra i risultati della domenica, spicca la sconfitta dell'ucraino Alexsandr Dolgopolov, talento a intermittenza, regolato con un doppio 6-3 dal brasiliano Thiago Monteiro. In campo anche due ciprioti, il giovane Petros Chrysochos, ventuno anni e numero 1361 al mondo, e il veterano Marcos Baghdatis. K.o. il primo, piegato dal serbo Dusan Lajovic, avanti il secondo, qualificatosi al secondo turno in virtù di un doppio 7-5 inflitto al lituano Ricardas Berankis. Successo in due set anche per il russo Andrey Kuznetsov sull'argentino Nicolas Kicker, e del tedesco Jan-Lennard Struff sullo slovacco Norbert Gombos. Oggi in campo, tra gli altri, due azzurri: Andreas Seppi, impegnato contro il serbo Janko Tipsarevic, e Thomas Fabbiano, opposto al britannico Kyle Edmund. I risultati della prima giornata di tennis a Winston-Salem:

Lajovic - Chrysochos (WC) 6-2 6-3

Baghdatis - Berankis 7-5 7-5

Monteiro - Dolgopolov 6-3 6-3

Kicker - Kuznetsov 5-7 2-6

Struff - Gombos 7-6(3) 7-6(4)