ATP Winston Salem, tocca a Seppi e Fabbiano

A Winston Salem, tracce d'azzurro. Due tennisti italiani impegnati in incontri di primo turno. Sul campo n.2, Andreas Seppi impugna nuovamente la racchetta - ultimo match a Wimbledon - per duellare con Janko Tipsarevic, reduce dal torneo di Cincinnati, KO all'esordio nel main draw, dopo il rientro da LL, con David Ferrer. Cinque precedenti, 3-2 Seppi, ad Antalya, nel 2017, sigillo al terzo dell'altoatesino. Thomas Fabbiano, sul 4, attende invece Edmund, reduce dal percorso di qualificazione. Buona sorte al Western and Southern Open per Fabbiano, direttamente al secondo turno in virtù del forfait di Roger Federer. Sconfitta in due set con Khachanov. Quello con Edmund, su questa superficie, non è impegno agevole.

Sul campo principale, apertura con Dutra Silva - Young, a seguire il derby transalpino tra Benneteau ed Herbert. Nella sessione serale, il prospetto di casa Fritz - wild card per lui - al cospetto del tunisino Jaziri. Snodo cruciale anche per Pablo Cuevas. Tre eliminazioni al primo turno tra Bastad, Amburgo e Kitzbuhel, primo impegno, oggi, sul cemento.

Sul 2, campo di Tipsarevic - Seppi, anche l'alterno Gulbis. Gioca con Fucsovics. Baghdatis - Vesely è incrocio interessante, il cipriota vanta quattro successi in altrettante sfide. Ad Auckland, quarti della stagione corrente, 62 64.

Rublev e Darcis si "osservano" sul 3, medesimo rettangolo per Istomin - Dzumhur. A rifinire il programma, Tursunov - Lu, campo n.4, Berlocq - Bolt e Koepfer - Zeballos, campo n.5.

CENTER STARTS AT 3:00 PM

1ST RD (Q) Rogerio Dutra Silva VS Donald Young

1ST RD Julien Benneteau VS Pierre-Hugues Herbert

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (WC) Taylor Fritz VS Malek Jaziri

2ND RD Jan-Lennard Struff VS (5) Pablo Cuevas

COURT 2 STARTS AT 3:00 PM

1ST RD Janko Tipsarevic VS Andreas Seppi

1ST RD (Q) Marton Fucsovics VS (WC) Ernests Gulbis

2ND RD Marcos Baghdatis VS (16) Jiri Vesely

COURT 3 STARTS AT 3:00 PM

1ST RD Andrey Rublev VS Steve Darcis

1ST RD Denis Istomin VS Damir Dzumhur

COURT 4 STARTS AT 3:00 PM

1ST RD (PR) Dmitry Tursunov VS Yen-Hsun Lu

1ST RD (Q) Kyle Edmund VS Thomas Fabbiano

COURT 5 STARTS AT 3:00 PM

1ST RD Carlos Berlocq VS (Q) Alex Bolt

1ST RD (LL) Dominik Koepfer VS Horacio Zeballos