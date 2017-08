Ranking ATP - Nadal torna ufficialmente N°1, balzo Dimitrov

Nadal - Fonte: ATP World Tour / Facebook

L'incerottato Masters 1000 di Cincinnati incorona Dimitrov e rimanda - ancora una volta - l'eccentrico Kyrgios. Il bulgaro ha sfoggiato un'ottima forma fisica lungo tutto il torneo, salendo di colpi e pesantezza di palla con l'avanzare dei turni. Una vittoria importante, che sblocca il suo ruolino di marcia nei tornei di prima fascia, povero fino a ieri di scalpi significativi. Un affronto per un tennista con un talento sconfinato, il quale aveva iniziato la carriera con ben altre etichette sulla groppa. E' la settimana anche di Nadal, che vola al 1° posto del ranking, ma che già deve fare i conti con il ritorno di Federer, pronto a strappagli il trono. Andiamo a scoprire la top ten, e successivamente le postazioni degli azzurri la settimana prima degli US Open.

Top Ten

Nadal torna ad alzare le braccia al cielo, ad assaporare la prima piazza. I forfait di Federer e Murray a Cincinnati hanno aperto le porte del paradiso al maiorchino, il quale è balzato in testa con 7.645 punti all'attivo, 495 in più rispetto al campione di Glasgow. Resta stabile la coppia svizzera: 3° posizione per Federer - a soli 5 punti dalla seconda piazza - 4° Wawrinka - il quale riprendere l'attività agonistica nel 2018. Sorride Zverev Jr, che supera un Cilic momentaneamente ai box issandosi al 6° posto. Il giovane teutonico è virtualmente 4°, con Djokovic e Wawrinka che hanno già salutato la stagione. Fa razzia di posizioni Dimitrov, il quale scalza Nishikori e Raonic tornando N°9. Torna in top 20 Kyrgios, N°14 per Isner.

Azzurri

Perde una posizione Fognini, travolto dall'uragano Ferrer. E' N°26. Nella stessa situazione Lorenzi, il quale scende di due gradini e si ritrova N°40. Ottimo il percorso di Fabbiano, che guadagna ancora e vede la top 80 vicina. Stesso discorso per Seppi, +2 e N°86, mentre Giannessi è 91 (-1).

