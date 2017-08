Atp Winston-Salem, avanti Seppi. Fuori Fabbiano

Giornata ricca di incontri, quella appena andata agli archivi a Winston-Salem, North Carolina, dove è in corso di svolgimento l'ultimo torneo di avvicinamento agli US Open di New York, un Atp 250 sul cemento americano. Due gli italiani impegnati nel primo turno della manifestazione: Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. L'altoatesino si è sbarazzato in due set del serbo Janko Tipsarevic, mentre l'altro azzurro è stato nettamente sconfitto dal giovane britannico Kyle Edmund. Ora per Seppi il prossimo ostacolo si chiama Aljaz Bedene, altro britannico (sloveno di nascita), testa di serie numero dodici del seeding, atteso all'esordio nel torneo dopo un bye al primo turno.

E' subito fuori il numero cinque del tabellone, l'uruguaiano Pablo Cuevas, eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff, vincitore in due set in sessione serale. Avanzano invece i due americani Donald Young e Taylor Fritz, quest'ultimo titolare di una wild card, che superano rispettivamente il brasiliano Rogerio Dutra Silva e il tunisino Malek Jaziri. Il derby tutto francese tra Julien Benneteau e Pierre-Hugues Herbert va al più esperto dei due transalpini, mentre il cipriota Marcos Baghdatis fa fuori il ceco Jiry Vesely. Eliminato il lettone Ernests Gulbis, sorpreso dal qualificato ungherese Marton Fucsovics, laddove tra i giovani, il russo Andrey Rublev supera il belga Steve Darcis. Il bosniaco Damir Dzumhur batte l'uzbeko Denis Istomin, il lucky loser francese Jonathan Eysseric va k.o. contro il giocatore di Taipei Yen-Hsun Lu. Infine, successi per i due argentini impegnati nella notte: Carlos Berlocq e Horacio Zeballos, che si impongono rispettivamente sul qualificato australiano Alex Bolt e sul lucky loser tedesco Dominik Koepfer. I risultati della seconda giornata di tennis a Winston-Salem:

Baghdatis - Vesely (16) 6-2 7-6(3)

Fritz (WC) - Jaziri 4-6 6-4 6-3

Dutra Silva (Q) - Young 4-6 2-6

Tipsarevic - Seppi 2-6 2-6

Struff - Cuevas (5) 7-6(2) 7-5

Eysseric (LL) - Lu 2-6 1-6

Berlocq - Bolt (Q) 6-2 6-4

Edmund (Q) - Fabbiano 6-2 6-3

Fucsovics (Q) - Gulbis (WC) 7-6(1) 6-2

Koepfer (LL) - Zeballos 2-6 1-6

Istomin - Dzumhur 4-6 4-6

Rublev - Darcis 6-4 6-4

Benneteau - Herbert 6-3 6-2