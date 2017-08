ATP Winston Salem, il programma: Bautista Agut, Carreno Busta ed Isner sul Centrale

Rob Carr/Getty Images North America

A Winston Salem, giornata di secondo turno, in campo le principali teste di serie. Roberto Bautista Agut, per classifica il n.1, affronta in apertura Dusan Lajovic. Nel conto dei precedenti, 3-0 per lo spagnolo, sorpreso da Donaldson a Cincinnati, ma in grado di arrampicarsi fino ai quarti a Montreal. Dopo il confronto tra Johnson e Lu, tocca a John Isner, per molti il favorito nella corsa al titolo. Semifinale a Cincinnati con Dimitrov, a un passo l'impresa. Gioca con Kuznetsov, reduce da un esordio positivo con Kicker. Infine, Carreno Busta, nel precedente 1000 costretto ad alzare bandiera bianca con il connazionale Ferrer. Ostacolo francese, sulla sua strada Benneteau, bravo ad aggiudicarsi il derby con Herbert.

Borna Coric, presente grazie ad una wild card, attende Donald Young, mentre Fernando Verdasco può mettere sul piatto una miglior attitudine alla superficie con il sudamericano Zeballos. Sugita - Fritz è incrocio da seguire. Stop ai quarti a Cincinnati per il folletto nipponico, Fritz, dopo la W con Jaziri, medita un colpo di livello. Sul 3, un altro talento, Medvedev, duella con Edmund. Simon prova a perforare il muro eretto da Dzumhur, Chung - Rublev a rifinire il programma.

Infine, sul 4, Berlocq - Troicki e Fucsovics - Joao Sousa.

CENTER STARTS AT 3:00 PM

2ND RD (1) Roberto Bautista Agut VS Dusan Lajovic

2ND RD (6) Steve Johnson VS Yen-Hsun Lu

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (3) John Isner VS Andrey Kuznetsov

2ND RD Julien Benneteau VS (2) Pablo Carreno Busta

COURT 2 STARTS AT 3:00 PM

2ND RD Donald Young VS (14) WC Borna Coric

2ND RD (8) Fernando Verdasco VS Horacio Zeballos

2ND RD (10) Yuichi Sugita VS (WC) Taylor Fritz

COURT 3 STARTS AT 3:00 PM

2ND RD (15) Daniil Medvedev VS (Q) Kyle Edmund

2ND RD Damir Dzumhur VS (9) Gilles Simon

2ND RD (13) Hyeon Chung VS Andrey Rublev

COURT 4 STARTS AT 3:00 PM

2ND RD Carlos Berlocq VS (11) Viktor Troicki

2ND RD (Q) Marton Fucsovics VS (17) Joao Sousa