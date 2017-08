ATP Winston Salem, il programma di mercoledì

ATP Winston Salem, il programma

Terzo turno sul cemento di Winston Salem, due tennisti di casa italia protagonisti. Seppi e Lorenzi bussano alla porta dei quarti, due incontri difficili, ma non certo chiusi. Lorenzi, secondo match sul 2, affronta il giovane padrone di casa Fritz. Primo confronto tra i due, diversa cilindrata su questa superficie. Lorenzi regge l'urto, si difende, allunga lo scambio, lotta anche al tramonto di carriera. Fritz ha invece colpi risolutivi, si esalta sciogliendo il braccio. In trincea, per spegnere l'ardore a stelle e strisce. Seppi è sul campo 3, gioca con Struff. Lo scorso anno, qui, vittoria di stampo teutonico. Dopo l'affermazione, non semplice, con Bedene, Andreas può avvicinare la fase cruciale del torneo.

Sul centrale, Johnson sfida il terraiolo Berlocq, mentre Bautista Agut - prima testa di serie - incrocia la racchetta con Baghdatis. Sigillo in rimonta nel 2016 per lo spagnolo, puntuale al debutto con Lajovic. Per il cipriota, W con il ceco Vesely, biglietto da visita interessante. Nella notte italiana, John Isner, semifinalista a Cincinnati, duella con Coric, tramortito in Davis in un contesto veloce nel 2016. Approccio con Kuznetsov, Isner detiene i favori del pronostico.

Sul 2, il campo di Lorenzi, lotta tra giocatori provenienti dalle qualificazioni, Edmund e Fucsovics, a rifinire il programma Chung e l'esperto Benneteau. Sul 3, prima di Seppi, Zeballos - Dzumhur.

Il programma (Italia +6)

CENTER STARTS AT 3:00 PM

3RD RD (6) Steve Johnson VS Carlos Berlocq

3RD RD (1) Roberto Bautista Agut VS Marcos Baghdatis

NOT BEFORE 7:00 PM

3RD RD (3) John Isner VS (14) WC Borna Coric

COURT 2 STARTS AT 3:00 PM

3RD RD (Q) Kyle Edmund VS (Q) Marton Fucsovics

3RD RD (WC) Taylor Fritz VS (7) Paolo Lorenzi

3RD RD (13) Hyeon Chung VS Julien Benneteau

COURT 3 STARTS AT 3:00 PM

3RD RD Horacio Zeballos VS Damir Dzumhur

3RD RD Andreas Seppi VS Jan-Lennard Struff