ATP Winston Salem, il programma dei quarti

Foto: ATP

Quarti di finale, nella giornata odierna, a Winston Salem. Il padrone di casa Steve Johnson, reduce da tre eliminazioni al primo turno tra Washington, Montreal e Cincinnati, ma qui di nuovo in palla, affronta il qualificato Edmund, fiore all'occhiello l'esordio col talento Medvedev. Il bosniaco Dzumhur, a seguire, incrocia la racchetta con Chung. Partita interessante, Dzumhur vive infatti un ottimo momento. Finalista al Challenger su terra di Santo Domingo il bosniaco, prima penultimo atto a Los Cabos, KO con Sam Querrey. Chung, di contro, è giocatore dai colpi importanti, favorito, nel turno precedente, dal ritiro di Benneteau. Nel 2017, scontro a Miami, 76 Dzumhur al terzo.

Nella sessione serale, la prima testa di serie, Bautista Agut, al cospetto del prospetto Fritz. Due tie-break per sopire l'indomabile Lorenzi, Fritz punta ora al colpo grosso. Bautista, dopo i successi con Lajovic e Baghdatis, appare il favorito per la vittoria finale, solido il tennista spagnolo. Infine, Borna Coric, fatale al colosso Isner, trova Struff. Un'affermazione, quella con Isner, che può galvanizzare il croato, ovviamente più performante su altre superfici, specie la terra. Nessun precedente tra i due. Nobile il percorso di Struff. Avvio con Gombos, poi Cuevas e il nostro Seppi.

Il programma

CENTER STARTS AT 3:00 PM

QF (6) Steve Johnson VS (Q) Kyle Edmund

QF Damir Dzumhur VS (13) Hyeon Chung

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (1) Roberto Bautista Agut VS (WC) Taylor Fritz

QF (14) WC Borna Coric VS Jan-Lennard Struff