Atp Winston-Salem, eliminati Seppi e Lorenzi. Coric fa fuori Isner

Borna Coric. Fonte: Winston-Salem/Twitter

Si ferma al livello degli ottavi di finale la corsa di Paolo Lorenzi e Andreas Seppi nel torneo di Winston-Salem, Atp 250 che si disputa sul cemento del North Carolina, in preparazione agli US Open di New York. Due sconfitte diverse per gli azzurri, ma che lasciano i medesimi rimpianti. Lorenzi, esperto senese e testa di serie numero sette del seeding, si arrende al giovane statunitense Taylor Fritz, wild card, al termine di due set combattuti, decisi da altrettanti tie-break. Seppi va invece sotto di un parziale contro il tedesco Jan-Lennard Struff, ha la forza di livellare il match e di issarsi al terzo, salvo capitolare a sua volta al tie-break decisivo, con lo score di sette punti a tre. Fuori anche John Isner, semifinalista a Cincinnati e numero tre del tabellone di Winston-Salem, battuto dal giovane croato Borna Coric, che si impone con il punteggio di 7-5 6-2.

Non sbagliano invece lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero uno del seeding, che regola agevolmente il veterano cipriota Marcos Baghdatis, e l'altro americano Steve Johnson, che piega la resistenza dell'argentino Carlos Berlocq. Si qualifica per i quarti di finale anche il sudcoreano Hyeon Chung, che approfitta dell'esperto francese Julien Benneteau, quando era avanti di un set, mentre gli ultimi due giocatori a staccare il pass per gli incontri in programma oggi sono il bosniaco Damir Dzumhur, che si libera dell'altro giocatore albiceleste Horacio Zeballos, e il britannico Kyle Edmund, a valanga sull'ungherese Marton Fucsovics, in un match che metteva di fronte due qualificati. I risultati degli ottavi di finale del torneo di Winston-Salem edizione 2017:

Bautista Agut (1) - Baghdatis 6-3 6-4

Fritz (WC) - Lorenzi (7) 7-6(3) 7-6(5)

Isner (3) - Coric (14) 5-7 2-6

Seppi - Struff 3-6 7-6(3) 6-7(3)

Johnson (6) - Berlocq 7-6(1) 6-4

Edmund (Q) - Fucsovics (Q) 6-2 6-1

Zeballos - Dzumhur 5-7 3-6

Hyeon Chung (13) - Benneteau 6-4 1-1 ritiro