Atp Winston-Salem, i risultati dei quarti di finale

Prosegue l'ecatombe di teste di serie a Winston-Salem, località del North Carolina dove è in corso di svolgimento l'ultimo torneo - un Atp 250 - in preparazione agli US Open. Sul cemento a stelle e strisce, il solo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero uno del seeding, rispetta infatti i pronostici della vigilia, sbarazzandosi in due set del giovane americano Taylor Fritz, titolare di una wild card. Primo parziale vinto in scioltezza da Bautista, secondo più combattuto e conclusosi al tie-break (sette punti a tre lo score finale). Oggi lo spagnolo affronterà il sorprendente tedesco Jan Lennard-Struff che, in un match simile, ha regolato il croato Borna Coric, testa di serie numero quattordici, reduce dal bel successo su John Isner, ma incapace di ripetersi a livello di quarti di finale. Un precedente tra Bautista e Struff, con lo spagnolo che ha vinto quest'anno sulla terra rossa del Banc Sabadell Open di Barcellona.

Nella parte bassa del tabellone, l'americano Steve Johnson si fa rimontare dal qualificato britannico Kyle Edmund, che prima perde in volata il set d'apertura, poi imprime il suo ritmo all'incontro, chiuso con un doppio 6-3. Edmund, solido giocatore da fondo campo, incrocerà oggi la racchetta con il bosniaco Damir Dzumhur, che sta disputando un gran torneo, come confermato dalla vittoria di ieri in quarti ottenuta contro il sudcoreano Hyeon Chung. Niente da fare per il giovane mancino asiatico, in continua ascesa, ma in questa occasione stoppato da Dzumhur, impostosi agevolmente in due set. Il bosniaco ha vinto l'unico precedente disputato con Edmund, risalente al primo turno degli Australian Open 2016. I risultati dei quarti di finale del torneo di Winston-Salem edizione 2017:

Bautista Agut (1) - Fritz (WC) 6-2 7-6(3)

Coric (14) - Struff 4-6 6-7(2)

Johnson (6) - Edmund (Q) 7-5 3-6 3-6

Dzumhur - Hyeon Chung (13) 6-4 6-2