Atp Winston-Salem, finale tra Bautista Agut e Dzumhur

Roberto Bautista Agut. Fonte: LiveTennis

Saranno lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il bosniaco Damir Dzumhur a giocarsi oggi la finale del torneo di Winston-Salem, Atp 250 in preparazione agli US Open, che si disputa sul cemento del North Carolina. In semifinale, successo agevole per l'iberico, che ha regolato in due set il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre Dzumhur ha dovuto rimontare uno svantaggio di 6-1 contro il britannico Kyle Edmund. Tra i due finalisti non ci sono precedenti, ma Bautista parte con i galloni di favorito, numero uno del seeding a stelle e strisce e quindici al mondo (sessantasette il suo avversario). Il regolarista spagnolo andrà a caccia del sesto titolo in carriera, il secondo stagionale dopo quello indiano di Chennai, mentre per il bosniaco si tratta della prima finale in un torneo del circuito maggiore.

La chiave della vittoria di Bautista Agut contro Struff è stata la risposta alla seconda di servizio del tedesco, breakkato per ben quattro volte e incapace di andare sopra il 28% di punti vinti senza la prima. Netta la differenza nella solidità dei colpi da fondo campo, che ha consentito allo spagnolo di prendere subito il largo nel corso del match, conducendolo in porto senza particolari patemi. Troppi gli errori di Struff, che ha disputato comunque un torneo positivo, tornando in una semifinale Atp per la prima volta da Metz 2014. Molto diverso l'andamento dell'altro incontro, quello che vedeva opposti Damir Dzumhur e Kyle Edmund. Partenza a razzo del britannico, che ha dominato il primo set, vinto con lo score di 6-1, e poi ritorno del bosniaco, che ha avuto il merito di non crollare nel parziale successivo, per poi riuscire a far girare la partita nei punti chiave degli ultimi games, in cui ha trovato il break che gli ha consentito di allungare la partita al terzo. Qui Dzumhur ha approfittato di un momento di sbandamento di Edmund, ottenendo il break che ha definitivamente orientato la partita, proiettandolo verso una finale inattesa, che lo vedrà in campo nei panni di underdog. I risultati:

Bautista Agut (1) - Struff 6-2 6-4

Edmund (Q) - Dzumhur 6-1 5-7 3-6