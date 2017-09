ATP San Pietroburgo, il programma di lunedì - Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Come detto nei giorni scorsi, la settimana ATP si divide tra Francia e Russia. A San Pietroburgo, un 250 ricco di presenze italiane. Il lunedì della racchetta offre sette incontri a livello di singolare, match di qualificazione si fondono con partite di primo turno. Si gioca sul centrale e sul campo n.1. Ernests Gulbis, fermato al 2T all'US Open da Kevin Anderson, poi finalista, bussa alla porta del tabellone principale. Per completare la sua rincorsa al main draw deve regolare Nedelko. A seguire, Vatutin - Masur.

Circoletto rosso per il confronto tra Baghdatis e Zeballos. Nel pomeriggio, l'estroso cipriota, tennista di talento, affronta il regolarista argentino. Un unico precedente, a Washington nel 2010, doppio tie-break Baghdatis. Rifinisce il programma Kohlschreiber, quinta testa di serie, atteso al primo turno dalla wild card Tyurnev.

Sul campo n.1, invece, due sfide di qualificazione. John Patrick Smith trova la wild card Elgin, Radu Albot duella con Liam Broady. In chiusura di giornata, vessillo tricolore. Paolo Lorenzi, tenace a Flushing Meadows, scruta Dzumhur. Non un avvio semplice per il veterano di casa Italia. Il bosniaco - 3T a New York - è reduce dalla finale di Winston Salem - KO con Bautista - dalla finale di Santo Domingo (challenger su terra) e dalla semifinale di Los Cabos - stop con Querrey.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

Q-F (4) Ernests Gulbis VS Ivan Nedelko

Q-F (3) Alexey Vatutin VS Daniel Masur

NOT BEFORE 3:00 PM

1ST RD Marcos Baghdatis VS Horacio Zeballos

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD (WC) Evgeny Tyurnev VS (5) Philipp Kohlschreiber

COURT1 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (2) John-Patrick Smith VS (WC) Mikhail Elgin

NOT BEFORE 12:00 NOON

Q-F (1) Radu Albot VS (6) Liam Broady

NOT BEFORE 3:00 PM

1ST RD (6) Paolo Lorenzi VS Damir Dzumhur