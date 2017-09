ATP Metz - Il programma di lunedì, tre azzurri in campo - Source: Clive Brunskill/Getty Images North America

Il tennis italiano è protagonista in Francia. A Metz, sede del Moselle Open, tre azzurri sul campo principale nella giornata odierna. L'apertura è dedicata agli alfieri di casa, ultimo turno di qualificazione, sul rettangolo Millot e De Schepper. Al termine, la wild card Humbert sfida il nostro Bolelli. Successo importante con Kamke qui, in precedenza secondo turno ad Istanbul e disco rosso con Bublik. Precipitato in classifica, logorato da problemi fisici, Bolelli cerca l'ennesimo ritorno.

Primo turno, invece, per Alessandro Giannessi. Affronta Marius Copil per la seconda volta in carriera. La prima a Bucharest, in sede di qualificazione, nel 2013. 63 76 per il rumeno. Entrambi giungono dopo la partecipazione a un torneo challenger. Primo turno - KO con Smirnov - a Szczecin per Giannessi (terra rossa), primo turno - KO con Janvier - per Copil a Istanbul (superficie veloce).

Nobile confronto nel tardo pomeriggio. Andreas Seppi, in difficoltà a Genova, attende Gilles Simon. Partita n.8, dominio transalpino. Unico sigillo di Seppi a Wimbledon, nel lontano 2005. L'ultimo confronto risale al 2015, in Canada. 62 64 Simon. Non un periodo particolarmente felice per Gilles, è in striscia negativa da 4 match.

Sul campo n.1, il giovane greco Stefanos Tsitsipas - fresco vincitore del challenger di Genova, W in finale con Garcia Lopez - lotta con Maden, Gojowczyk attende Mertens.

Il programma

COURT CENTRAL STARTS AT 11:00 AM

Q-F (4) Vincent Millot VS (8) Kenny De Schepper

Q-F (WC) Ugo Humbert VS (PR) Simone Bolelli

1ST RD Alessandro Giannessi VS Marius Copil

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD Andreas Seppi VS (8) Gilles Simon

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (3) Stefanos Tsitsipas VS (5) Yannick Maden

Q-F (1) Peter Gojowczyk VS Yannick Mertens