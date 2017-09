ATP San Pietroburgo, il programma di martedì - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Nella giornata di ieri, a San Pietroburgo, l'uscita di Paolo Lorenzi, fermato dal bosniaco Dzumhur. Quest'oggi, sono solo quattro le partite di singolare in programma, tutte sul campo centrale. Ricardas Berankis sfrutta il ranking protetto e si presenta nel tabellone principale per sfidare il qualificato Masur. Tre sconfitte consecutive per Berankis, ora la prova con il più giovane tedesco, reduce da due successi in sede di qualificazione, con Gabashvili e Vatutin.

A seguire, Ernests Gulbis. 62 61 a Nedelko per guadagnarsi il main draw, Gulbis duella con Broady, bravo a reprimere Albot al prolungamento del terzo. Nel pomeriggio, John Patrick Smith - 76 62 a Elgin - incrocia Youzhny. Due precedenti favorevoli al russo, a un passo dall'impresa a Flushing Meadows con Federer. Cinque set a fasi alterne.

Una sola testa di serie in campo, Viktor Troicki. Fermato da Dolgopolov a New York, deve fare attenzione a Kuznetsov. Senza dubbio l'incontro più interessante della giornata odierna, attenzione a possibili sorprese.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

1ST RD (PR) Ricardas Berankis VS (Q) Daniel Masur

1ST RD (Q) Ernests Gulbis VS (Q) Liam Broady

NOT BEFORE 4:30 PM

1ST RD (Q) John-Patrick Smith VS Mikhail Youzhny

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD Andrey Kuznetsov VS (7) Viktor Troicki