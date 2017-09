ATP Metz - Il programma di martedì: Bolelli - Granollers, in campo anche Paire e Gasquet - Source: Clive Brunskill/Getty Images North America

L'Italia perde due pedine sul veloce di Francia. Giannessi e Seppi lasciano senza sussulti Metz, fermati da Copil e Simon. Si aggrappa al torneo, invece, Simone Bolelli. Intravede il baratro, poi regola Humbert. Nel secondo match in programma sul centrale, affronta Granollers, fin qui in difetto nella stagione corrente. Ultima apparizione, per lo spagnolo, nel Challenger di Segovia, quarti e disco rosso con Munar. Partita alla portata di Bolelli.

In precedenza, il georgiano Basilashvili duella con il transalpino Millot. W nel derby con De Schepper, Millot approda nel tabellone principale e scruta il 25enne di Tbilisi. Da Millot a Paire e Gasquet, la Francia propone le sue carte. Il duello tra Paire e Tsitsipas stuzzica gli appassionati. Talento alterno il primo, campioncino in rampa di lancio il secondo. Secondo turno all'US Open per Paire, KO con M.Zverev in 5 set. Per il giovane greco, invece, titolo a Genova, su altra superficie. Parentesi vincente al Challenger di Szczecin per Gasquet. Una settimana di successi, la finale con F.Mayer. Torna ora tra i "grandi", attende Istomin. 6-1 il conto dei precedenti, il più recente a Montpellier, nel 2015. 63 64 Gasquet. Infine, Almagro, challenger a Siviglia e rapida eliminazione, incrocia Benneteau.

A completare il quadro, due partite sul campo n.1. Il LL Maden - battuto da Tsitsipas - gioca con Kicker, a seguire Gombos - Gojowczyk.

Il programma

COURT CENTRAL STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS (Q) Vincent Millot

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD (Q) Simone Bolelli VS Marcel Granollers

1ST RD (7) Benoit Paire VS (Q) Stefanos Tsitsipas

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (6) Richard Gasquet VS Denis Istomin

1ST RD Nicolas Almagro VS Julien Benneteau

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (LL) Yannick Maden VS Nicolas Kicker

1ST RD Norbert Gombos VS (Q) Peter Gojowczyk