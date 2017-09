ATP San Pietroburgo - Esame Medvedev per Fabbiano - Source: Elsa/Getty Images North America

Il mercoledì di San Pietroburgo propone un frullato di incontri di primo e secondo turno. Ieri, i successi di Troicki e Youzhny, il crollo di Gulbis. Quest'oggi, tocca al bosniaco Dzumhur inaugurare il programma. Dzumhur è uno dei giocatori più in forma del circuito, di recente ottimi risultati a livello Challenger, ma anche in tornei ATP. Avvio col botto con il nostro Lorenzi, ora sfida Baghdatis, reduce dall'affermazione con l'argentino Zeballos.

Struff, ottava testa di serie, deve regolare Borna Coric, tennista in via di maturazione su superficie rapida. Un unico precedente, nella stagione corrente a Winston Salem. 64 76 per il teutonico. Non sono da escludere sorprese. A seguire, l'unico azzurro, Thomas Fabbiano. Orizzonte di gloria, c'è Medvedev. Nel challenger di Shanghai del 2015, sigillo di Medvedev 64 64. Il giovane russo è uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale, serve una performance perfetta per scalfire le sicurezze del nativo di Mosca.

In serata, la wild card Donskoy sulla strada di J.Sousa, Mannarino, quarta testa di serie, gioca invece con Liam Broady, bravo a superare il labirinto di qualificazione e ad imporsi al via con Gulbis.

Infine, sul campo n.1, Pella duella con Gulbis, il bombardiere Vesely attende Dutra Silva.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

2ND RD Damir Dzumhur VS Marcos Baghdatis

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD (8) Jan-Lennard Struff VS Borna Coric

1ST RD Daniil Medvedev VS Thomas Fabbiano

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD Joao Sousa VS (WC) Evgeny Donskoy

2ND RD (Q) Liam Broady VS (4) Adrian Mannarino

COURT1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Dusan Lajovic VS Guido Pella

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD Rogerio Dutra Silva VS Jiri Vesely