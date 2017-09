ATP Metz - Risultati e programma - Source: Elsa/Getty Images North America

Simone Bolelli spreca una ghiotta occasione. Accarezza il successo, poi cede al tie-break del terzo a Granollers. Non mancano sorprese nel martedì di Metz, anche Richard Gasquet saluta prematuramente il torneo. Dopo l'esperienza challenger della scorsa settimana, il tennista transalpino inciampa con Istomin. Partenza perfetta, poi il graduale ritorno nel guscio. Capitola in tre. La Francia respira con Benoit Paire. La settima testa di serie batte un colpo con il giovanissimo Tsitsipas. Il talento greco si gioca la partita, ma cade in due, 62 64.

Almagro piega Benneteau su una superficie non sempre amica, Basilashvili rinviene su Millot. Infine, da segnalare i successi di Gojowczyk - con Gombos - e di Maden - con Kicker.

Risultati

[UZB] Denis Istomin DEFEATS (6) [FRA] Richard Gasquet 16 64 64

(7) [FRA] Benoit Paire DEFEATS (Q) [GRE] Stefanos Tsitsipas 62 64

[ESP] Nicolas Almagro DEFEATS [FRA] Julien Benneteau 76(3) 75

[GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS (Q) [FRA] Vincent Millot 26 76(5) 64

(Q) [GER] Peter Gojowczyk DEFEATS [SVK] Norbert Gombos 36 76(4) 63

[ESP] Marcel Granollers DEFEATS (Q) [ITA] Simone Bolelli 76(9) 36 76(8)

(LL) [GER] Yannick Maden DEFEATS [ARG] Nicolas Kicker 64 36 63

Quattro le partite in programma in data odierna. Dustin Brown, presente a Metz grazie ad una wild card, trova Mahut, altro invitato al Moselle Open. Mahut proviene da un ottimo torneo a Flushing Meadows. Qualificazioni e terzo turno, qui può recitare una parte importante. L'incrocio tra M.Zverev e Herbert è il più atteso. Tre partite nel 2016, 2-1 per il tennista di casa. Fermato da Querrey a New York, il tedesco può imporsi. In serata, il veterano Mathieu duella con lo svizzero Laaksonen, il qualificato Gojowczyk - due match per accedere al main draw e sigillo con Gombos al 1T - affronta Gilles Simon - fatale al nostro Seppi.

Programma

COURT CENTRAL STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD (WC) Dustin Brown VS (WC) Nicolas Mahut

1ST RD Pierre-Hugues Herbert VS (5) Mischa Zverev

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (WC) Paul-Henri Mathieu VS Henri Laaksonen

2ND RD (Q) Peter Gojowczyk VS (8) Gilles Simon