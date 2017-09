ATP San Pietroburgo - Fognini e Fabbiano in campo per il secondo turno - Source: Rob Carr/Getty Images North America

Secondo turno a San Pietroburgo. La prima testa di serie, Roberto Bautista Agut, ad aprire il programma odierno. Gioca con Dutra Silva sul campo centrale. Terzo confronto, due a zero Bautista. In stagione, 63 62 a Chennai. A seguire, Ricardas Berankis incrocia la racchetta con Philipp Kohlschreiber.

Non prima delle 16.30, il ritorno in campo di Fabio Fognini. Alterno, impugna la racchetta dopo la contro-prestazione a Flushing Meadows con il connazionale Travaglia. Partita ricca di insidie, oltre la rete c'è il veterano Youzhny. A completare un pacchetto di qualità, Jo Tsonga. Pochi risultati di rilievo di recente, nel week-end, però, squillo in Davis a trascinare la Francia all'atto conclusivo.

Due le partite sul campo n.1. Pella affronta Troicki, il nostro Fabbiano deve invece regolare Struff. La vittoria con Medvedev, talento della Next Gen, conferma le qualità del tennista italiano, occorre però una performance solida per stoppare il teutonico, semifinalista a Winston Salem sul veloce e in generale pericoloso su questo terreno.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

2ND RD (1) Roberto Bautista Agut VS Rogerio Dutra Silva

2ND RD (PR) Ricardas Berankis VS (5) Philipp Kohlschreiber

NOT BEFORE 4:30 PM

2ND RD (3) Fabio Fognini VS Mikhail Youzhny

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD Joao Sousa VS (2) WC Jo-Wilfried Tsonga

COURT1 STARTS AT 1:00 PM

2ND RD Guido Pella VS (7) Viktor Troicki

NOT BEFORE 3:00 PM

2ND RD (8) Jan-Lennard Struff VS Thomas Fabbiano