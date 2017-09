ATP Metz - Risultati e programma

Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Quattro incontri, a Metz, nella giornata di ieri. Gilles Simon, dopo un buon esordio, capitola con il qualificato tedesco Gojowczyk. 64 76 il punteggio finale. M.Zverev entra positivamente nel torneo francese e liquida Herbert non senza patemi. Recupera un set, si impone alla soglia delle due ore di gioco. Lo svizzero Laaksonen spegne il veterano Mathieu - 75 62 - mentre l'istrionico Brown ha una buona reazione nel secondo parziale, ma non riesce a ribaltare la contesa con la wild card Mahut.

Risultati

ROUND OF 16

(Q) [GER] Peter Gojowczyk DEFEATS (8) [FRA] Gilles Simon 64 76(4)

ROUND OF 32

(5) [GER] Mischa Zverev DEFEATS [FRA] Pierre-Hugues Herbert 67(3) 63 62

[SUI] Henri Laaksonen DEFEATS (WC) [FRA] Paul-Henri Mathieu 75 62

(WC) [FRA] Nicolas Mahut DEFEATS (WC) [GER] Dustin Brown 61 76(4)

Quest'oggi si completa il secondo turno. Pranzo con Gilles Muller. Il lussemburghese sfida il georgiano Basilashvili. Lo scorso anno, qui, sigillo Muller, replica nella stagione corrente al Queen's. Parte con i favori del pronostico. A seguire, derby transalpino, il LL De Schepper trova Mahut. Granollers, a rischio eliminazione con Bolelli, è chiamato all'impresa con Paire. Nel tardo pomeriggio, poi, Pouille e Goffin. Pouille attende Marius Copil. A Dubai, nel 2017, W francese. Goffin, trascinatore in Davis del Belgio - fondamentale il suo sussulto con Kyrgios - scruta Almagro. A MonteCarlo, 75 61 per il folletto di Rocourt. Infine, sul campo n.1, Istomin - Maden e Laaksonen - M.Zverev.

Programma

COURT CENTRAL STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Nikoloz Basilashvili VS (4) Gilles Muller

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD (LL) Kenny De Schepper VS (WC) Nicolas Mahut

2ND RD (7) Benoit Paire VS Marcel Granollers

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (3) Lucas Pouille VS Marius Copil

2ND RD Nicolas Almagro VS (2) David Goffin

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Denis Istomin VS (LL) Yannick Maden

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD Henri Laaksonen VS (5) Mischa Zverev