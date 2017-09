ATP San Pietroburgo - Fognini non sbaglia, oggi sfida Berankis

ATP Metz - Fognini non sbaglia, oggi sfida Berankis - Source: Rob Carr/Getty Images North America

Sul veloce di San Pietroburgo, Fabio Fognini marca il territorio. Rientro positivo per il tennista italiano. Fabio gioca un ottimo match, concentrato, replica alle sortite di un Youzhny sempre temibile e si impone in tre set, nobilitando la sua presenza al torneo russo. Un successo che consente a Fognini di strappare il pass per i quarti, di presentarsi da favorito al terzo turno. L'avversario di giornata non è Kohlschreiber. Il teutonico rinuncia al suo incontro per problemi fisici, spalancando le porte al lituano Berankis. Terzo confronto tra Fognini e Berankis, lo scorso anno, a Mosca, 61 62 per il nostro portacolori, sempre in un contesto indoor. La sfida è in programma non prima delle 18.30 sul centrale.

Il duello tra Bautista Agut e Dutra Silva si protrae per due set. Un punto per parte - 64 46 - prima dell'ascesa definitiva dello spagnolo, in assoluto controllo nel parziale decisivo. La prima testa di serie affronta tra una manciata di ore Viktor Troicki, bravo a respingere Guido Pella - 76 46 64. Tre contese in archivio tra Bautista e Troicki, tre a zero per lo spagnolo. Nel 2016, finale indoor a Sofia, 63 64 per il 29enne di Castellon de la Plana.

Jo Tsonga non entusiasma, conduce una partita alterna, ma riesce al termine ad avere ragione di Joao Sousa, dando continuità alle buone cose di Davis. Nei quarti, incrocia la racchetta con Struff, fatale al nostro Fabbiano. L'azzurro resiste solo nel secondo set, ma non ha la forza per ribaltare un esito scritto. 61 64. Il teutonico deve ora cancellare un passato difficile con Tsonga. Sempre battuto, Struff, nelle tre precedenti sfide.

L'ultimo quarto, il primo in programma, pone di fronte Dzumhur e Broady.

Risultati

ROUND OF 16

(1) [ESP] Roberto Bautista Agut DEFEATS [BRA] Rogerio Dutra Silva 64 46 60

(2) WC [FRA] Jo-Wilfried Tsonga DEFEATS [POR] Joao Sousa 76(1) 36 62

(3) [ITA] Fabio Fognini DEFEATS [RUS] Mikhail Youzhny 64 46 64

(PR) [LTU] Ricardas Berankis DEFEATS (5) [GER] Philipp Kohlschreiber (W/O)

(7) [SRB] Viktor Troicki DEFEATS [ARG] Guido Pella 76(3) 46 64

(8) [GER] Jan-Lennard Struff DEFEATS [ITA] Thomas Fabbiano 61 64

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

QF Damir Dzumhur VS (Q) Liam Broady

QF (1) Roberto Bautista Agut VS (7) Viktor Troicki

QF (8) Jan-Lennard Struff VS (2) WC Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 6:30 PM

QF (3) Fabio Fognini VS (PR) Ricardas Berankis