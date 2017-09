ATP Metz - Risultati e programma

ATP San Pietroburgo - Risultati e programma - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Gli ottavi di finale risultano fatali a due teste di serie. Sul veloce indoor di Metz, capitolano Pouille e Muller, possibili favoriti nella corsa al titolo. Il tennista di casa inciampa con Copil, doppio tie-break e prematura eliminazione. Muller, in leggero calo in questa fase di stagione, presta il fianco al georgiano Basilashvili. 64 64. Dopo la vittoria con Bolelli, si ferma anche Granollers, schiacciato da un Benoit Paire poco incline a compromessi. 61 62, divario ampio. Resiste David Goffin, costretto a una corsa di rimonta dallo spagnolo Almagro.

M.Zverev sorvola l'ostacolo Laaksonen, il LL De Schepper si aggiudica il derby francese. 64 75 al connazionale Mahut. Infine, l'uzbeko Istomin doma il tedesco Maden.

Risultati

ROUND OF 16

(2) [BEL] David Goffin DEFEATS [ESP] Nicolas Almagro 36 63 63

[ROU] Marius Copil DEFEATS (3) [FRA] Lucas Pouille 76(4) 76(6)

[GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS (4) [LUX] Gilles Muller 64 64

(5) [GER] Mischa Zverev DEFEATS [SUI] Henri Laaksonen 64 64

(7) [FRA] Benoit Paire DEFEATS [ESP] Marcel Granollers 61 62

(LL) [FRA] Kenny De Schepper DEFEATS (WC) [FRA] Nicolas Mahut 64 75

[UZB] Denis Istomin DEFEATS (LL) [GER] Yannick Maden 63 67(6) 76(0)

Ad aprire il programma, nel primo pomeriggio, De Schepper e M.Zverev. Favorito il tennista tedesco, ma il transalpino può cavalcare l'unico precedente. In stagione, a Montpellier, 64 63 De Schepper. A seguire, Copil affronta il qualificato Gojowczyk. Non prima delle 18 il match di cartello, Paire - Goffin. Bilancio in equilibrio, 2-2, 2-0 Goffin in un contesto veloce. Paire, perfetto con Tsitsipas e Granollers, punta a ribaltare le iniziali impressioni. Chiusura con Istomin e Basilashvili.

Programma

COURT CENTRAL STARTS AT 2:00 PM

QF (LL) Kenny De Schepper VS (5) Mischa Zverev

QF Marius Copil VS (Q) Peter Gojowczyk

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (7) Benoit Paire VS (2) David Goffin

QF Denis Istomin VS Nikoloz Basilashvili