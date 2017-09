ATP Metz - Paire piega Goffin, oggi le semifinali

L'incontro tra Paire e Goffin illumina il veloce di Metz. Tre set, variazioni di talento, un equilibrio costante. La spunta il francese, al prolungamento del terzo, cancellando un match point. In semifinale, solo due teste di serie, Paire appunto e Mischa Zverev. Il tedesco avanza a fari spenti, ma è uno dei favoriti nella corsa al titolo. Contro De Schepper, una performance attenta in ogni dettaglio, eccezion fatta per qualche sbavatura, pallina alla mano, nel secondo parziale. Cala la consistenza al servizio, ma il tie-break è teutonico. Basilhashvili supera in due set l'uzbeko Istomin, infine continua la favola di Gojowczyk. Liquida 62 64 Copil, è tra i migliori quattro.

QUARTER-FINALS

(7) [FRA] Benoit Paire DEFEATS (2) [BEL] David Goffin 76(3) 57 76(7)

(5) [GER] Mischa Zverev DEFEATS (LL) [FRA] Kenny De Schepper 75 76(4)

[GEO] Nikoloz Basilashvili DEFEATS [UZB] Denis Istomin 75 63

(Q) [GER] Peter Gojowczyk DEFEATS [ROU] Marius Copil 62 64

Quest'oggi, dalle 14, spazio alle semifinali. M.Zverev affronta per la terza volta in carriera Gojowczyk, reduce da tre turni di qualificazione e dai successi con Simon e come detto Copil. Due precedenti, entrambi favorevoli a Peter. Ultimo passaggio all'Australian Open, nel 2014. A seguire, Basilashvili prova a fermare l'onda francese. Il georgiano trova Benoit Paire. Anche qui sono due le partite in archivio. Nel 2015, sul veloce indoor di Montpellier, Paire in tre di rimonta. L'anno seguente, a Shenzhen, medesimo spartito.

COURT CENTRAL STARTS AT 14:00

SF (5) Mischa Zverev VS (Q) Peter Gojowczyk

SF Nikoloz Basilashvili VS (7) Benoit Paire