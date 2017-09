Google Plus

ATP Tokyo - Cilic e Thiem guidano il tabellone - Rakuten Open/Twitter

Non solo Pechino, la settimana ATP propone anche l'interessante torneo di Tokyo. Marin Cilic è la prima testa di serie. Il croato deve cancellare diversi interrogativi, specie di tenuta fisica. Dopo Wimbledon, una sola fermata. Terzo turno all'US Open, stop con Schwartzman. Parte con un qualificato, cammino senza insidie fino ai quarti. Si staglia, qui, la figura di Anderson, uno dei protagonisti di stagione, recente finalista a Flushing Meadows. Primo turno con Simon per il sudafricano.

Insieme a Cilic, si rivede Milos Raonic, terza forza al Rakuten Japan Open Tennis. Ultima apparizione a Montreal, KO con Mannarino. Come per Cilic, quesito fisico. Percorso difficile, trova Troicki, in caso di successo, uno tra Paire e Sugita. Al terzo turno, sulla carta, accoppiamento con Ramos Vinolas.

Sam Querrey inaugura la parte bassa del tabellone e si candida a possibile variabile. Semifinale ai Championships, titolo sul cemento a Los Cabos, quarti a New York, il colosso americano porta in dote un 2017 di spessore. Intrigante apertura con Gasquet, il braccio armato di Sam impatta sul fioretto transalpino. Quarto con Goffin, fermato da Young a Shenzhen. Il belga non può dormire sonni tranquilli, inaugura la sua campagna con l'atipico Feliciano Lopez.

Nell'ultimo riquadro, alberga Dominic Thiem. L'austriaco, sorpreso a Chengdu da Pella, deve fornire risposte chiare su questa superficie. Johnson può sfruttare eventuali aperture. Al secondo turno, poi, Dolgopolov o Medvedev, tennisti di talento, in grado di alterare lo spartito. Terzo turno con Schwartzman.

I probabili quarti

Cilic - Anderson

Raonic - Ramos Vinolas

Querrey - Goffin

Schwartzman - Thiem