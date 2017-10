ATP Tokyo - Bene Raonic, Gasquet sorprende Querrey

Google Plus

Nella giornata di ieri, il successo di Marin Cilic, rotondo, con il greco Tsitsipas. La copertina del martedì è invece per Milos Raonic, nuovamente sul circuito dopo i recenti problemi fisici. A Montreal, 1T e KO con Mannarino, poi una fermata necessaria per riacquisire brillantezza. Il canadese, al Rakuten Japan Open Tennis, liquida in due parziali Troicki e si avvia al secondo turno con Sugita. Una prestazione solida, convincente al servizio. 16 aces a referto, una sola palla break concessa nell'arco dell'incontro. 63 64 il punteggio finale.

Sorprende, parzialmente, l'affermazione di Richard Gasquet. Il francese, in una stagione non semplice, coglie un importante risultato e prevale sull'americano Sam Querrey. Dopo la momentanea discesa nel mondo Challenger e il primo turno a Metz - passo falso con Istomin - il transalpino ferma la marcia del navigato tennista a stelle e strisce, reduce da mesi di alto livello. Sul cemento, titolo a Los Cabos e quarti a Flushing Meadows, a Tokyo una performance in difetto. 64 76(2) Gasquet.

Rilevante anche la vittoria di Schwartzman. Il sudamericano predilige la terra rossa, ma si difende egregiamente anche sul veloce, come dimostra il quarto a New York. Fermato da Carreno Busta all'US Open, apre con il segno "+" la sua campagna nipponica. Ottima la gestione del confronto con Young, Schwartzman chiude 62 75. I numeri certificano il suo predominio, 14 le palle break conquistate lungo i due parziali.

I risultati

Raonic - Troicki 63 64

Gasquet -- Querrey 64 76(2)

Schwartzman - Young 62 75