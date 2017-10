Atp Pechino, Nadal si salva contro Pouille. Fuori Lorenzi, avanti gli altri favoriti

Rafa Nadal. Fonte: ChinaOpen/Twitter

Grazie a una delle sue proverbiali rimonte, Rafa Nadal accede al secondo turno dell'Atp 500 di Pechino, torneo che si disputa sul cemento outdoor in preparazione al Master 1000 di Shanghai, in programma la settimana prossima. Il maiorchino va a un passo dalla sconfitta contro Lucas Pouille, già suo giustiziere agli US Open 2016, ma nel tie-break del secondo set annulla due match point al giocatore francese, per poi spuntarla in volata, con lo score di 7-5 al terzo. In campo oggi anche l'italiano Paolo Lorenzi: il veterano senese conferma di star vivendo un momento difficile con la sconfitta patita in tre parziali, nonostante una prestazione gagliarda, contro il non irresistibile argentino Leonardo Mayer.

Tra gli altri favoriti del torneo, da segnalare la vittoria in chiusura di programma del tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due del seeding cinese: il ventenne Sascha supera in due set il britannico Kyle Edmund e prova a lasciarsi alle spalle un ultimo mese di tennis tutt'altro che brillante. Avanti anche l'argentino Juan Martin Del Potro, che regola in due parziali l'uruguaiano e terraiolo Pablo Cuevas. Servono tre set a Grigor Dimitrov e Tomas Berdych per approdare al turno successivo: bulgaro e ceco, rispettivamente teste di serie numero tre e sette del tabellone, si sbarazzano del bosniaco Damir Dzumhur e dell'americano Jared Donaldson. Tutto facile invece per l'australiano Nick Kyrgios, che concede solo tre games al georgiano Nikoloz Basilashvili. Bene anche il bombardiere a stelle e strisce John Isner, che regola il qualificato tunisino Malek Jaziri, così come i due giovani russi Andrey Rublev e Karen Kachanov, che vincono contro lo statunitense Jack Sock, in piena crisi di risultati, e contro la wild card di casa Di Wu. Il riepilogo della seconda giornata di tennis a Pechino:

Nadal (1) - Pouille 4-6 7-6(6) 7-5

Di Wu - Kachanov (WC) 4-6 2-6

L. Mayer - Lorenzi 7-6(6) 5-7 6-4

Jaziri (Q) - Isner (6) 2-6 3-6

Dimitrov (3) - Dzumhur 6-1 3-6 6-3

Cuevas - Del Potro (WC) 6-7(4) 4-6

Kyrgios (8) - Basilashvili 6-1 6-2

Berdych (7) - Donaldson 6-3 0-6 6-2

Sock - Rublev 6-3 1-6 2-6

Edmund - A. Zverev 3-6 6-7(3)