Atp Pechino, Dimitrov fa fuori Del Potro. Anche Kyrgios ai quarti

Grigor Dimitrov. Fonte: Twitter

Terza giornata di tennis al China Open, dove è in corso di svolgimento l'Atp 500 di Pechino, torneo sul cemento outdoor che si disputa nella capitale cinese. Il match più atteso degli ottavi di finale in programma oggi era quello che vedeva opposti Grigor Dimitrov e Juan Martin Del Potro. A prevalere alla fine, il bulgaro, testa di serie numero tre del seeding, che ha superato in due set l'argentino, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card. 7-6 7-5 lo score in favore di Dimitrov, che si è aggiudicato il primo set al termine di un tie-break combattuto, vinto per otto punti a sei. Nel secondo parziale ecco la fuga di DelPo, che vola 5-2 prima di spegnersi clamorosamente, subendo due break consecutivi e arrendendosi dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. In quarti di finale Dimitrov affronterà ora lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero cinque, che ha approfittato dei problemi fisici del britannico Aljaz Bedene per avanzare a sua volta.

Interessante anche il match tra Nick Kyrgios e Mischa Zverev, fratello maggiore di Sascha. Vittoria dell'australiano che, dopo aver perso malamente il primo set, ha recuperato con un certo agio, infliggendo un doppio 6-2 al mancino tedesco. Venerdì Kyrgios se la vedrà con il belga Steve Darcis, che si è aggiudicato la sfida tra qualificati contro il serbo Dusan Lajovic, proseguendo così la sua corsa, iniziata al turno precedente con il successo sullo spagnolo Pablo Carreno Busta. Domani in programma gli altri quattro ottavi di finale, con il numero uno del seeding, lo spagnolo Rafa Nadal, impegnato con il russo Karen Kachanov, mentre l'americano John Isner dovrà piegare la resistenza del veterano argentino Leonardo Mayer. Nella parte bassa del tabellone, il ceco Tomas Berdych affronterà il giovane russo Andrey Rublev, con Alexander Zverev opposto invece all'italiano Fabio Fognini (unico precedente a favore del tedesco, che si è imposto quest'anno negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, torneo poi da lui vinto). I risultati:

Dimitrov (3) - Del Potro (WC) 7-6(6) 7-5

Bedene - Bautista Agut (5) 0-6 0-4 ritiro

Kyrgios (8) - M. Zverev 3-6 6-2 6-2

Lajovic (Q) - Darcis (Q) 3-6 4-6