ATP Shanghai - Il programma di martedì

In attesa di Federer e Nadal, il martedì di Shanghai propone un ricco programma, con incontri di primo e secondo turno. Il campo centrale, in apertura, accoglie Lajovic ed Isner. A seguire, derby spagnolo, Ramos Vinolas affronta la settima testa di serie del torneo, Pablo Carreno Busta. Ora di pranzo in Italia, Del Potro, reduce dal successo in tre con Basilashvili, sfida per la prima volta in carriera il Next Gen Rublev. In chiusura, Marin Cilic. Semifinale a Tokyo la scorsa settimana, un rientro positivo, lo stop con Mannarino. Gioca con Edmund.

Il citato Mannarino è uno dei protagonisti sull'Union Pay 3. Dopo l'incontro tra Ze Zhang e Ryan Harrison, tocca al francese, opposto ad Anderson. Settimo duello, guida 4-2 il sudafricano, sorpreso a Tokyo proprio da Harrison. Il finalista dell'ultimo US Open insegue un pronto riscatto, ma deve prestare attenzione. Nick Kyrgios, travolto dal ciclone Nadal a Pechino, impugna la racchetta a poche ore di distanza dall'ultimo ballo, sulla sua strada Steve Johnson. A Tokyo, un percorso di buon livello, affermazioni con Thiem e Dolgopolov, può insidiare Kyrgios. Fognini - Pouille in sessione serale - 11.30 in Italia. W di rimonta con Verdasco per l'azzurro, non certo favorito all'alba della partita. Pouille - perfetto con Medvedev - è giocatore di talento, con colpi definitivi. Al China Open, partita pari con Nadal, vittoria ad un battito.

Sul Grandstand, Sock - Dolgopolov. L'ucraino giunge dal labirinto di qualificazione, Sock viene da tre eliminazioni al primo turno. Schwartzman scruta all'orizzonte Federer, ma deve prima domare Thompson. Querrey trova Sugita, Gasquet affronta Chung.

Tre gli incontri sul 4. Lorenzi ha un'occasione con Bedene - sulla carta equilibrio assoluto - derby teutonico tra M.Zverev e Struff, chiusura con Shapovalov e Troicki.

Il programma

STADIUM STARTS AT 1:00 PM (Italia -6 ore)

1ST RD (Q) Dusan Lajovic VS (12) John Isner

2ND RD Albert Ramos-Vinolas VS (7) Pablo Carreno Busta

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (16) Juan Martin del Potro VS Andrey Rublev

NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD (4) Marin Cilic VS Kyle Edmund

UNION PAY 3 STARTS AT 1:00 PM

1ST RD (WC) Ze Zhang VS Ryan Harrison

1ST RD (11) Kevin Anderson VS Adrian Mannarino

1ST RD Steve Johnson VS (13) Nick Kyrgios

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD Fabio Fognini VS (15) Lucas Pouille

GRANDSTAND STARTS AT 1:00 PM

1ST RD (14) Jack Sock VS (Q) Alexandr Dolgopolov

1ST RD Diego Schwartzman VS (Q) Jordan Thompson

1ST RD (10) Sam Querrey VS Yuichi Sugita

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD Richard Gasquet VS Hyeon Chung

COURT 4 STARTS AT 1:00 PM

1ST RD Aljaz Bedene VS Paolo Lorenzi

1ST RD Mischa Zverev VS Jan-Lennard Struff

1ST RD Viktor Troicki VS (WC) Denis Shapovalov