Atp Shanghai, Kyrgios si ritira. Avanti Del Potro e Cilic

Nick Kyrgios. Fonte: BBCSport/Twitter

Il Master 1000 di Shanghai perde immediatamente uno dei suoi protagonisti più attesi. L'australiano Nick Kyrgios, testa di serie numero tredici del seeding cinese e fresco finalista dell'Atp 500 di Pechino, saluta infatti il torneo dopo essersi ritirato oggi, al primo turno, contro l'americano Steve Johnson. Al termine di un tie-break combattuto, vinto dallo statunitense per sette punti a cinque, Kyrgios ha abbandonato il campo apparentemente senza motivo, per poi spiegare tramite social di essere stato costretto al forfait da problemi di stomaco. Se l'avventura del bad boy australiano si ferma qui, prosegue invece quella di Juan Martin Del Potro e di Marin Cilic. L'argentino di Tandil ha regolato in due set il giovane russo Andrey Rublev, mentre in chiusura di programma il croato si è sbarazzato del britannico Kyle Edmund.

Tra le teste di serie, fuori l'americano John Isner, piegato al tie-break del terzo set dal serbo Dusan Lajovic, il suo connazionale Jack Sock, k.o. (anche per lui per ritiro) contro l'ucraino Alexandr Dolgopolov, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, steso nel derby iberico da Albert Ramos-Vinolas. Avanza invece il finalista degli US Open, il sudafricano Kevin Anderson, che fa fuori Adrian Mannarino, francese reduce dall'atto conclusivo del torneo di Tokyo. Bene anche l'esordio dello statunitense Sam Querrey, impostosi agevolmente sul nipponico Yuichi Sugita. L'argentino Diego Schwartzman piega l'australiano Jordan Thompson e si regala Roger Federer (in campo domani), mentre il transalpino Richard Gasquet fa fuori il sudcoreano Hyeon Chung. Da segnalare infine le vittorie del tedesco Jan-Lennard Struff sul connazionale Mischa Zverev e del serbo Viktor Troicki, in rimonta sul giovane canadese Denis Shapovalov. Domani esordio nel torneo di Rafa Nadal, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem e David Goffin. I risultati:

Fognini - Pouille (15) 7-6(7) 6-3

Querrey (10) - Sugita 6-3 6-2

Zhang (WC) - Harrison 2-6 3-6

Cilic (4) - Edmund 6-3 7-6(5)

Johnson - Kyrgios (13) 7-6(5) ritiro

Anderson (11) - Mannarino 6-3 6-1

M. Zverev - Struff 3-6 6-5 ritiro

Ramos-Vinolas - Carreno Busta (7) 7-5 7-5

Troicki - Shapovalov (WC) 6-7(3) 6-3 6-0

Lajovic (Q) - Isner (12) 4-6 7-6(5) 7-6(6)

Del Potro (16) - Rublev 6-3 6-4

Bedene - Lorenzi 6-1 6-4

Gasquet - Hyeon Chung 3-6 6-4 6-3

Sock (14) - Dolgopolov 6-4 1-6 1-2 ritiro

Schwartzman - Thompson (Q) 6-4 7-6(4)