Federer - Nadal in diretta, LIVE finale Shanghai (10:30)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - della finale dell'ATP 1000 di Shanghai. In campo i due protagonisti principali del circuito maschile, Roger Federer e Rafa Nadal. Si parte intorno alle 10.30, ovviamente sul campo centrale.

LIVE Federer - Nadal

Nella giornata di ieri, le due semifinali. Ad aprire il programma lo spagnolo, atteso dal croato Cilic. 75 76, un Nadal accorto, cinico. Difesa del territorio e poi affondo, un classico. Cilic non concretizza e viene punito al tramonto del primo set. Maggiore incertezza nel secondo, ma Rafa, al tie-break, chiude la porta.

Tre set, invece, per Federer. Del Potro confina all'angolo un Roger nervoso nel parziale d'avvio. Piano tattico perfetto, Delpo spinge col dritto appena ne ha l'occasione, entra quando Federer gioca con superficialità. Nel secondo, lo svizzero aumenta l'incidenza del servizio, l'argentino perde la misura dei colpi e la partita scivola in territorio elvetico.

Nadal è in striscia positiva da 16 partite, è quindi favorito per il titolo qui a Shanghai. Non perde da Cincinnati, resa ai quarti con Nick Kyrgios. Da allora, due titoli, US Open e Pechino, un'impressione di forza ben oltre i semplici numeri.

Quarto confronto in stagione tra Federer e Nadal. 3-0 per Roger. Primo appuntamento in Australia, cinque set per ammirare il trionfo di Federer. A Indian Wells e Miami, doppietta svizzera, due incontri dominati da un Federer in versione ultra-offensiva.

Qui, come detto, complice una maturazione di Nadal, il divario appare meno netto. Federer non è quello scintillante di inizio stagione, mentre lo spagnolo rasenta la perfezione. Non c'è traccia di dubbio nel tennis di Rafa, una progressione incredibile su una superficie fino a poco tempo fa indigesta.

Federer e Nadal hanno concesso nel corso del torneo un solo set. Nadal a Dimitrov, a livello di quarti, Federer come detto a Del Potro in semifinale.

Il conto complessivo dei precedenti dice 23-14 Nadal, lo spagnolo deve però interrompere un lungo digiuno. Non vince contro Federer dall'Australian Open del 2014.

A differenza di Nadal, Federer ha preferito salvaguardare il suo fisico, giocando poco di recente. Prima di Shanghai, US Open, KO ai quarti con Del Potro. Naturale quindi una ruggine d'avvio, oggi serve la sua versione d'élite.