Atp, i risultati della seconda giornata a Mosca, Anversa e Stoccolma

Damir Dzumhur, in azione oggi a Mosca contro Fabbiano. Fonte. KremlinCup/Facebook

Da oggi si inizia a fare sul serio nei tre tornei Atp 250 in corso di svolgimento sul veloce indoor europeo questa settimana. Mosca, Anversa e Stoccolma i palcoscenici dove si sono esibiti decine di giocatori. Questi i risultati.

A Mosca Andreas Seppi è l'unico italiano ad avanzare al secondo turno: l'altoatesino approfitta infatti del ritiro del ceco Jiry Vesely, quando comunque era avanti nettamente, con lo score di 6-3 4-1. Fuori invece Paolo Lorenzi, numero sette del seeding, che spreca una grande occasione contro il serbo Laslo Djere, vincitore in rimonta (fondamentale il tie-break del secondo set, perso dal veterano senese per undici punti a nove). Out anche Thomas Fabbiano, piegato al terzo dal bosniaco Damir Dzmuhur. Non una gran giornata per i giocatori di casa: eliminati infatti sia Konstantin Krachuk, contro Lukas Rosol (al tie-break del terzo) che Evgeny Donskoy, k.o. contro il brasiliano Dutra Silva. In chiusura di programma spazio alla testa di serie numero cinque, Andrey Rublev, contro il serbo Filip Krajinovic. Fuori Dusan Lajovic, battuto a sorpresa dal lituano Ricardas Berankis. I risultati:

Djere - Lorenzi (7) 4-6 7-6(9) 6-4

Vesely - Seppi 3-6 1-4 ritiro

Fabbiano - Dzumhur (6) 3-6 6-0 2-6

Donskoy - Dutra Silva 3-6 5-7

Rosol (Q) - Kravchuk (WC) 4-6 6-3 7-6(3)

Lajovic - Berankis 6-3 7-6(2)

Ad Anversa deve ancora scendere in campo Stefano Travaglia, impegnato in sessione serale contro lo spagnolo David Ferrer. Bene i due giovani americani Frances Tiafoe ed Ernesto Escobedo, che la spuntano rispettivamente sul tedesco Florian Mayer e sul canadese Denis Shapovalov. Ok anche il greco Stefanos Tsitsipas, che mette a nudo le difficoltà indoor dell'uruguaiano Pablo Cuevas. Avanti anche il francese Kenny De Schepper, in due set sul bosniaco Aldin Setkic, il portoghese Joao Sousa, sul transalpino Benoit Paire, e lo svizzero Henri Laaksonen, vincitore a sorpresa sull'ucraino Alexandr Dolgopolov. I risultati:

F. Mayer - Tiafoe (WC) 3-6 4-6

Tsitsipas (Q) - Cuevas 6-1 6-4

Escobedo - Shapovalov 7-6(5) 6-4

Paire (7) - Sousa 4-6 7-6(2) 5-7

Dolgopolov (8) - Laaksonen 2-6 6-7(5)

Setkic (Q) - De Schepper (Q) 2-6 1-6

Avanza a Stoccolma Fabio Fognini, che si sbarazza in due set del tunisino Malek Jaziri, mentre va k.o. l'altro azzurro Alessandro Giannessi, piegato dal francese Jeremy Chardy. Bene Fernando Verdasco, che disintegra l'olandese Robin Haase, e il coreano Hyeon Chung, a valanga sull'ungherese Marton Fucsovics. Out invece l'uzbeko Denis Istomin, rimontato dal giapponese Yuichi Sugita. Altri tre match da disputare in sessione serale. I risultati:

Chardy - Giannessi 6-0 7-5

Jaziri - Fognini (6) 5-7 1-6

Sugita (7) - Istomin 1-6 6-3 7-6(4)

Verdasco (8) - Haase 6-3 6-1

Fucsovics (Q) - Hyeon Chung 3-6 2-6