Atp Stoccolma, Fognini avanti col brivido. I risultati di Mosca e Anversa

Fabio Fognini in azione oggi a Stoccolma. Fonte: Stockholm Open/Facebook

Prosegue la settimana di tennis Atp sul veloce indoor, con i tre tornei di Mosca, Anversa e Stoccolma (250 che si disputano dopo la parentesi asiatica). Oggi in campo in Svezia Fabio Fognini e Simone Bolelli, con il ligure avanti al termine di un match molto combattuto con il giocatore di casa Elias Ymer, mentre il bolognese è andato subito k.o. contro il serbo Viktor Troicki.

Mosca

Alla Kremlin Cup di Mosca, in campo in sessione serale l'altoatesino Andreas Seppi, impegnato contro il tedesco Philipp Kohlschreiber. Sul campo centrale rimonta del bosniaco Damir Dzumhur, testa di serie numero sei del seeding, sul qualificato indiano Yuki Bhambri. Avanzano l'israeliano Dudi Sela, che si impone in due set sul brasiliano Rogerio Dutra Silva, e il qualificato bosniaco Mirza Basic, al secondo turno a spese del serbo Blaz Kavcic. Bene anche il francese Adrian Mannarino, numero tre del tabellone, che si sbarazza in due set del ceco Lukas Rosol. Ancora da completare il derby russo tra Andrey Kuznetsov e Daniil Medvedev. I risultati:

Basic (Q) - Kavcic 3-6 6-3 5-1 ritiro

Bhambri (Q) - Dzumhur (6) 6-4 5-7 4-6

Sela - Dutra Silva 7-5 6-1

Rosol (Q) - Mannarino (3) 3-6 6-7(4)

Anversa

Ad Anversa vincono il portoghese Joao Sousa, in rimonta sull'ucraino Sergiy Stakhovsky, e il francese Julien Benneteau, che annienta lo svizzero Henri Laaksonen. In sessione serale in campo due belgi: Steve Darcis e Ruben Bemelmans, opposti rispettivamente al tedesco Cedrik-Marcel Stebe e all'australiano Nick Kyrgios, testa di serie numero tre. I risultati:

Sousa - Stakhovsky 5-7 6-4 6-4

Laaksonen - Benneteau 1-6 1-6

Stoccolma

Soffre più del dovuto Fabio Fognini, costretto al tie-break del terzo set, vinto con lo score di nove punti a sette, contro lo svedese Elias Ymer, mentre il qualificato Simone Bolelli è regolato con un doppio 6-3 dal serbo Viktor Troicki. Negli altri match di giornata, vittorie per il polacco Jerzy Janowicz sul francese Pierre-Hugues Herbert, dello spagnolo Fernando Verdasco sull'estone Jurgen Zopp, e del tedesco Jan-Lennard Struff sul romeno Marius Copil. Ancora da disputare invece gli incontri tra il teutonico Mischa Zverev e l'altro svedese Mikael Ymer, e tra l'americano Jack Sock e il francese Jeremy Chardy. I risultati:

Herbert - Janowicz (Q) 2-6 6-2 3-6

Troicki - Bolelli (Q) 6-3 6-3

E. Ymer (WC) - Fognini (6) 4-6 6-3 6-7(7)

Copil - Struff 7-6(2) 4-6 6-7(12)

Verdasco (8) - Zopp (LL) 6-4 6-2