Atp Stoccolma, Fognini in semifinale. Seppi fuori a Mosca

Giornata agrodolce per i colori italiani nel circuito Atp. Due i giocatori impegnati oggi nei tornei 250 sul veloce indoor europeo questa settimana: Fabio Fognini e Andreas Seppi. Il ligure approda alle semifinali dell'appuntamento di Stoccolma, mentre l'altoatesino si ferma ai quarti di finale di Mosca. Ma andiamo con ordine.

Mosca

Inizia bene Andreas Seppi sul campo numero uno del torneo di Mosca, impegnato contro la testa di serie numero sei del seeding russo, il bosniaco Damir Dzumhur. L'azzurro si aggiudica il primo parziale con lo score di 6-4, cala nel secondo set, perso per 6-2, e perde la volata finale per 6-4. Dzumhur attende ora in semifinale il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il suo connazionale Mirza Basic. Bene il francese Adrian Mannarino che, dopo aver perso il primo set al tie-break, domina nei parziali successivi contro l'australiano Dudi Sela. Domani semifinale con uno tra il lituano Ricardas Berankis e il kazako Alexander Bublik, che ieri ha fatto fuori lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero due del seeding.

Seppi - Dzumhur (6) 6-4 2-6 4-6

Sela - Mannarino (3) 7-6(6) 1-6 2-6

Anversa

Ad Anversa già delineata la semifinale della parte bassa del tabellone, domani tra il belga Ruben Bemelmans e il francese Jo-Wilfried Tsonga. Bemelmans ha proseguito nel suo sorprendente torneo davanti al pubblico di casa, superando in rimonta il portoghese Joao Sousa, mentre Tsonga, testa di serie numero due, non ha lasciato scampo al connazionale Julien Benneteau, dopo un primo set decisosi al tie-break. In sessione serale, in campo David Goffin contro il giovane greco Stefanos Tsitsipas, e l'argentino Diego Schwartzman contro il veterano spagnolo David Ferrer.

Sousa - Bemelmans 6-5 6-7(2) 4-6

Benneteau - Tsonga (2) 6-7(5) 2-6

Stoccolma

Al termine di una vera e propria battaglia, durata quasi tre ore di gioco, Fabio Fognini ha la meglio sull'americano Jack Sock. I primi due set si decidono al tie-break, con Sock avanti e Fognini abile a rimontare e a completare il suo recupero nel terzo, vinto con lo score di sette giochi a cinque. Domani il tennista ligure affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero uno del seeding svedese, che ha regolato in due set il tedesco Mischa Zverev. Semifinale ancora da delineare nella parte bassa del tabellone, con l'argentino Juan Martin Del Potro che affronta il giapponese Yuichi Sugita, e il sudafricano Kevin Anderson opposto allo spagnolo Fernando Verdasco.

Dimitrov (1) - M. Zverev (5) 6-3 6-4

Sock (3) - Fognini (6) 7-6(3) 6-7(3) 5-7