ATP Vienna - L'esordio di A.Zverev, da seguire Gasquet - F.Lopez

Giornata di primo turno a Vienna. Debutta, in serata, la prima testa di serie. A.Zverev, a Shanghai disco rosso con Del Potro, attende Troicki per la seconda volta in stagione. Sul rosso di Roma, 63 64 per il teutonico. Troicki raggiunge l'Austria dopo la parentesi a Stoccolma, KO con l'altro Zverev, Mischa. Ad aprire, sul centrale, Gilles Simon ed Ernests Gulbis. A Shanghai, terzo turno per il transalpino, stoppato dal connazionale Gasquet. Il lettone, invece, torna sul rettangolo di gioco dopo alcune settimane. L'ultima apparizione ad Orleans. Sconfitta, nel challenger, con De Schepper. I due non si affrontano dal 2011.

Intrigante lo scontro tra Gasquet e F.Lopez, veterani del circuito. Lo spagnolo è in una fase di flessione. Dopo il titolo al Queen's, finale con Cilic, alcune prestazioni sotto il livello di guardia. Gasquet è di contro in un buon momento. Nel 1000 asiatico citato poc'anzi, quarti con Federer, un match a tratti di livello. Richard conduce 5-1 la rivalità, Lopez ha dalla sua la partita di Eastbourne del 2014. Tre anni dopo, si ritrovano a Vienna.

Non prima delle 17, Kohlschreiber - fermato al 1T a Mosca da Seppi - prova ad ostacolare John Isner. La superficie sposta l'ago della bilancia, favorito l'americano. 4-3 Isner fin qui, curiosamente Kohlschreiber vanta tre vittorie all'Us Open, dal 2012 al 2014.

Infine, sul Next Gen Court, il qualificato Herbert trova l'indecifrabile Tomic.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

1ST RD Gilles Simon VS (WC) Ernests Gulbis

1ST RD Richard Gasquet VS Feliciano Lopez

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD Philipp Kohlschreiber VS (5) John Isner

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (1) Alexander Zverev VS Viktor Troicki

NEXT GEN COURT STARTS AT 4:00 PM

1ST RD Bernard Tomic VS (Q) Pierre-Hugues Herbert