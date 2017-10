Atp Vienna, i risultati della prima giornata

Richard Gasquet. Fonte: WeAreTennisFrance/Twitter

Le ultime due settimane del circuito maschile di tennis, prima della kermesse del Master conclusivo di Londra, propongono agli appassionati altri tornei indoor nella vecchia Europa. Da oggi prendono infatti un ATP 500, a Vienna, e un 250, a Basilea, casa di Roger Federer. Ma, mentre in Svizzera gli incontri della prima giornata inizieranno alle ore 19, in Austria si sono già disputati la maggior parte degli incontri in programma.

Non è mancata qualche sorpresa all'Erste Bank Open, come l'eliminazione dell'americano John Isner, testa di serie numero cinque del seeding, regolato in due set dal veterano tedesco Philipp Kohlschreiber. Fatale allo statunitense il tie-break del primo parziale, perso per otto punti a sei, mentre nella seconda frazione un break nel finale ha regalato la vittoria all'esperto teutonico. Vincono al debutto tre francesi, che si impongono su avversari comunque insidiosi. Sul campo centrale, Gilles Simon disinnesca l'imprevedibile lettone Ernests Gulbis, wild card degli organizzatori, con un doppio 6-3. A seguire, Richard Gasquet liquida con facilità il mancino spagnolo Feliciano Lopez, mentre sul campo numero uno il qualificato Pierre-Hugues Herbert la spunta sempre in due set sull'australiano Bernard Tomic. Ancora da disputare, in sessione serale, il match del numero uno del tabellone, il tedesco Alexander Zverev, opposto al serbo Viktor Troicki. I risultati:

Simon - Gulbis (WC) 6-3 6-3

Tomic - Herbert (Q) 6-7(4) 5-7

Kohlschreiber - Isner (5) 7-6(6) 6-4

Gasquet - Lopez 6-2 6-3