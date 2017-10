Google Plus

ATP Basilea - Fuori Lorenzi, bene Bautista Agut

Sesta eliminazione al primo turno consecutiva per Paolo Lorenzi. Dopo il KO di Mosca con Djere della scorsa settimana, altro stop, questa volta a Basilea. Il tennista italiano conferma il momento di crisi e cede piuttosto nettamente a Hyeon Chung. Lorenzi non riesce mai a strappare la battuta al rivale, anzi si trova spesso in difetto pallina alla mano. Eloquente il finale, 63 61. Dall'US Open - quarto turno e disco rosso con Anderson - un crollo verticale.

Non tradisce le attese l'unica testa di serie in campo. Bautista Agut inizia con il segno "+" la sua campagna, domando rapidamente il kazako Kukushkin. Al 60 del primo set, fa seguito il 63 del secondo. Per Kukushkin resta un buon percorso di qualificazione, con conseguente accesso al tabellone principale.

Da circoletto rosso, come da previsione, il match tra Shapovalov e Sugita. La contesa si risolve al prolungamento del terzo, a spuntarla è il giovane canadese - per 7 punti a 3. Shapovalov, protagonista a Montreal e nell'ultimo slam di stagione, prova quindi a dimenticare le recenti apparizioni sotto il livello di guardia.

Infine, l'olandese Haase sbarra la strada all'idolo di casa Chiudinelli. 62 76.

I risultati

ROUND OF 32

(6) [ESP] Roberto Bautista Agut DEFEATS (Q) [KAZ] Mikhail Kukushkin 60 63

[KOR] Hyeon Chung DEFEATS [ITA] Paolo Lorenzi 63 61

[NED] Robin Haase DEFEATS (WC) [SUI] Marco Chiudinelli 62 76(3)

[CAN] Denis Shapovalov DEFEATS [JPN] Yuichi Sugita 46 62 76(3)