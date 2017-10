ATP Basilea - La prima di Federer

Un antipasto, dopo la cerimonia d'inaugurazione, nella giornata di ieri. Quest'oggi, a Basilea, si completa il primo turno, con le maggiori teste di serie in campo. L'attenzione è ovviamente per la prima di Roger Federer. Per uno scherzo del sorteggio, ritrova il rampante Tiafoe. Nella memoria, i cinque set dell'US Open, in precedenza il sigillo svizzero a Miami. Favorito Federer - re a Shanghai - ma attenzione all'esuberanza dell'americano. Si gioca non prima delle 19. A seguire, Marin Cilic, semifinalista a Shanghai e battuto da Nadal. Dopo una settimana, impugna la racchetta per affrontare il LL Florian Mayer, domato da Fucsovics ma ripescato. 4-2 Cilic, vincente a Wimbledon e all'US Open nel 2017.

M.Zverev - ottava testa di serie - gioca invece con Leo Mayer. Dopo 6 anni, si rinnova la rivalità. David Goffin attende, poi, il qualificato Gojowczyk, non nuovo su superficie veloce a risultati sorprendenti.

Il programma si completa sul campo n.2 con tre incontri di singolare. Benoit Paire - tre eliminazioni in avvio a Tokyo, Shanghai ed Anversa, prima la finale a Metz - trova Steve Johnson, Sock deve replicare al LL Pospisil, infine Dolgopolov duella con Harrison. Match interessante questo. Per l'ucraino, passo falso ad Anversa, ma anche terzo turno a Shanghai con Federer. Per l'americano, invece, quarti a Tokyo alcune settimane fa.

