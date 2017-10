ATP Vienna - Rublev vs Thiem, da seguire Fabbiano

Otto incontri di primo turno nel martedì di Vienna. Si inizia nel primo pomeriggio, il veterano Ferrer incrocia Kyle Edmund. Kevin Anderson, a seguire, trova Garcia Lopez. Stagione difficile per lo spagnolo, reduce però dal titolo nel challenger di Tashkent. Qui due match di qualificazione, sigillo finale con Stakhovsky. Per Anderson, invece, quarti a Stoccolma e KO con Verdasco. Non prima delle 17, Lucas Pouille, sorpreso a Shanghai da un Fognini di lusso, riparte dal giovane Ofner, presente grazie a una wild card. Ultimo confronto sul centrale è quello tra Rublev e Thiem. Si oscilla tra presente e futuro, quattro anni di differenza, colpi da predestinati. Non certo facile il momento di Thiem, striscia negativa e pericolosa involuzione. A Shanghai, stop con Troicki. L'aria di casa per cancellare le titubanze. Attenzione a Rublev, a tratti incontenibile a Flushing Meadows, prima di un contraccolpo naturale.

Un tennista italiano sul Next Gen Court. Thomas Fabbiano, superato in fase di qualificazione da Novak, ritrova lo stesso austriaco al primo turno, grazie all'ingresso da LL. Chance di riscatto. Querrey prova ad invertire una tradizione negativa con Ramos Vinolas - 1-3 - Cuevas attende Struff. Epilogo con la quarta testa di serie, Carreno Busta. Osserva Guido Pella, qualificato con licenza di stupire.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

1ST RD David Ferrer VS Kyle Edmund

1ST RD (7) Kevin Anderson VS (Q) Guillermo Garcia-Lopez

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD Lucas Pouille VS (WC) Sebastian Ofner

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Andrey Rublev VS (2) Dominic Thiem

NEXT GEN COURT STARTS AT 1:00 PM

1ST RD (Q) Dennis Novak VS (LL) Thomas Fabbiano

1ST RD (6) Sam Querrey VS Albert Ramos-Vinolas

1ST RD Pablo Cuevas VS Jan-Lennard Struff

1ST RD (4) Pablo Carreno Busta VS (Q) Guido Pella