Atp, i risultati della seconda giornata a Vienna e Basilea

David Goffin. Fonte: LeSoir/Twitter

Diversi i big all'esordio in questo martedì di tennis tra Vienna e Basilea, dove sono in corso rispettivamente due tornei Atp 500 e 250 sul veloce indoor, ultimi appuntamenti prima del Master 1000 di Parigi-Bercy della settimana prossima e delle Finals di Londra.

Vienna

All'Erste Bank Open si chiude al primo turno l'avventura dell'azzurro Thomas Fabbiano, lucky loser, sconfitto in due set serrati dal qualificato austriaco Dennis Novak. Tra le teste di serie, da segnalare la prematura uscita di scena del sudafricano Kevin Anderson, in corsa per il Master di fine anno, battuto a sorpresa in due parziali dal terraiolo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, e dell'americano Sam Querrey, che cede al tie-break del terzo set contro un altro spagnolo, Albert Ramos-Vinolas. Bene invece il francese Lucas Pouille, che non sbaglia contro la wild card austriaca Sebastian Ofner, e il britannico Kyle Edmund, che piega la resistenza del veterano David Ferrer. Ancora in campo l'americano Sam Querrey, costretto al terzo set dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre in sessione serale sul campo centrale si esibirà l'idolo di casa Dominic Thiem, testa di serie numero due del seeding (ieri Alexander Zverev ha battuto in tre set il serbo Viktor Troicki), opposto all'emergente russo Andrey Rublev. Di scena anche l'uruguaiano Pablo Cuevas, impegnato con il tedesco Jan-Lennard Struff, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che se la vedrà con il qualificato argentino Guido Pella. I risultati:

Querrey (6) - Ramos-Vinolas 6-3 6-7(7) 6-7(3)

Ferrer - Edmund 2-6 6-7(5)

Novak (Q) - Fabbiano (LL) 7-6(4) 7-5

Anderson (7) - Garcia-Lopez (Q) 4-6 4-6

Pouille - Ofner (WC) 6-3 6-4

Basilea

A Basilea buona la prima per David Goffin, testa di serie numero tre del tabellone svizzero: il belga si qualifica per il secondo turno battendo in due set il qualificato tedesco Peter Gojowczyk. Si salva il numero cinque del seeding, l'americano Jack Sock, costretto al terzo set, vinto con lo score di 7-5, dal canadese Vasek Pospisil, mentre esce subito di scena il tedesco Mischa Zverev, testa di serie numero otto, sorpreso dall'argentino Leonardo Mayer. Vince il francese Benoit Paire, in due set contro l'americano Steve Johnson, e attende ora il vincitore del match che vedrà esordire stasera Roger Federer, impegnato contro un altro statunitense, il giovane Frances Tiafoe. In chiusura di programma, in campo anche il croato Marin Cilic, opposto al tedesco Florian Mayer, e l'ucraino Alexandr Dolgopolov, impegnato contro l'americano Ryan Harrison. I risultati:

Paire - Johnson 6-3 7-6(4)

Goffin (3) - Gojowczyk 6-2 7-5

Pospisil (LL) - Sock (5) 6-3 6-7(7) 5-7

M. Zverev (8) - L. Mayer 5-7 5-7