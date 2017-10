ATP Vienna - Il debutto di Fognini, Zverev gioca con Simon - ATP Twitter

A Vienna, si fondono nella giornata odierna incontri di primo e secondo turno. Fabio Fognini, nel secondo singolare sul centrale, affronta Diego Schwartzman. Non un esordio accomodante per il tennista italiano, reduce da un'ottima settimana a Stoccolma, con la semifinale con Dimitrov in cassaforte. La miglior stagione sul veloce di Fognini, ma anche di Schwartzman, in grado di raggiungere la finale ad Anversa ed in precedenza la semifinale a Tokyo. Primo turno, come per Jo Tsonga, ottava testa di serie. Qualche ora in più di riposo dopo la cavalcata di Anversa, con la citata finale con Schwartzman. Quarto sigillo del 2017. Ritrova Khachanov, a Lione, su terra, dominio transalpino.

Ad introdurre il programma sono Herbert, proveniente dalle qualificazioni, e Kohlschreiber, mentre non prima delle 19 tocca ad A.Zverev, il giocatore con miglior classifica al via. Dopo la negativa parentesi a Shanghai, un avvio alterno con Troicki. Tre set per evitare la prematura eliminazione. Incrocia la racchetta con Simon, 3-0 il conto dei precedenti.

Sul Next Gen Court, il solido Dzumhur concede la rivincita a Berankis, dopo l'atto ultimo a Mosca dello scorso week-end.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

2ND RD (Q) Pierre-Hugues Herbert VS Philipp Kohlschreiber

1ST RD Diego Schwartzman VS Fabio Fognini

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD Karen Khachanov VS (8) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (1) Alexander Zverev VS Gilles Simon

NEXT GEN COURT STARTS AT 1:00 PM

NOT BEFORE 4:00 PM

1ST RD Damir Dzumhur VS (SE) Ricardas Berankis