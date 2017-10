ATP Basilea - Del Potro e Goffin sul centrale - WTA Twitter

Si completa il primo turno a Basilea. Bemelmans - in avvio - gioca con il francese Mannarino, non prima delle 17 tocca a Borna Coric. Il croato parte favorito con la wild card Laaksonen. Riflettori per il terzo incontro sul centrale, bussa alla porta del torneo l'argentino Del Potro. Semifinale a Shanghai con Federer, titolo a Stoccolma al termine di un braccio di ferro con Dimitrov. Fronteggia Sousa. Il portoghese è reduce dai quarti di Anversa, punto di ripartenza dopo un periodo di flessione. Sul 2, il qualificato Fucsovics attende Donaldson, Young gioca con Benneteau (Q).

Non mancano, infine, incontri di secondo turno. Il più interessante coinvolge Goffin, in calo dopo il titolo a Tokyo. Apertura con Gojowczyk, oggi duella con Chung, fatale al belga a Montreal e reduce dalla W netta con il nostro Lorenzi. Sul 2, invece, Bautista ritrova Harrison - favorevole allo spagnolo il precedente del 2017 - mentre Sock scruta Haase.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 13:00

NOT BEFORE 15:00

1ST RD (SE) Ruben Bemelmans VS (7) Adrian Mannarino

NOT BEFORE 17:00

1ST RD Borna Coric VS (WC) Henri Laaksonen

NOT BEFORE 19:00

1ST RD Joao Sousa VS (4) Juan Martin del Potro

2ND RD (3) David Goffin VS Hyeon Chung

COURT 2 STARTS AT 13:00

1ST RD (Q) Marton Fucsovics VS Jared Donaldson

2ND RD (6) Roberto Bautista Agut VS Ryan Harrison

1ST RD Donald Young VS (Q) Julien Benneteau

2ND RD Robin Haase VS (5) Jack Sock