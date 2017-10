Atp Vienna, fuori Fognini. I risultati di Basilea

Jo-Wilfried Tsonga. Fonte: WeAreTennisFrance/Twitter

Non va oltre il primo turno del torneo di Vienna, Atp 500 che si disputa sul veloce indoor della capitale austriaca, Fabio Fognini. L'azzurro gioca infatti un match a corrente alternata, contro il fastidioso argentino Diego Schwartzman, reduce dalla finale di Anversa persa contro Tsonga. Dopo aver ceduto il primo set per 6-1, Fognini sembra riprendersi nel secondo parziale, vinto con lo score di 6-2, salvo farsi travolgere nuovamente nel set decisivo (6-2, stavolta in favore di Schwartzman). A Vienna era oggi in programma anche il rematch della finale di domenica scorsa a Mosca, tra Damir Dzmuhur e Ricardas Berankis: anche in questo caso a spuntarla è stato il bosniaco, con il punteggio di 6-4 6-2. Già in ottavi di finale il tedesco Philipp Kohlschreiber, che regola in due parziali il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert. Francia che può consolarsi con la vittoria all'esordio di Jo-Wilfried Tsonga, testa di serie numero otto, che rimonta il giovane russo Karen Kachanov. In sessione serale, in campo un altro giocatore transalpino, Gilles Simon, impegnato contro il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. I risultati:

Dzumhur - Berankis 6-4 6-2

Kachanov - Tsonga (8) 7-6(2) 4-6 3-6

Scwhartzman - Fognini 6-1 2-6 6-2

Herbert (Q) - Kohlschreiber 6-7(4) 3-6

A Basilea, torneo Atp 250 che si svolge a casa Federer, vince al secondo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero sei del seeding, che si sbarazza in due set dell'americano Ryan Harrison. Male anche altri due statunitensi, Jared Donaldson e Donald Young, eliminati rispettivamente dal qualificato ungherese Marton Fucsovics e dal qualificato francese Julien Benneteau. La spunta al terzo set un altro transalpino, Adrian Mannarino, numero sette del tabellone, contro il belga Ruben Bemelmans. Vince in rimonta il croato Borna Coric che, dopo aver sprecato di tutto nel tie-break del primo set, ha la meglio in due ore e un quarto di gioco sullo svizzero Henri Laaksonen. In sessione serale, ecco l'americano Jack Sock opposto all'olandese Robin Haase, e soprattutto l'argentino Juan Martin Del Potro, vincitore la settimana scorsa a Stoccolma, contro il portoghese Joao Sousa. In chiusura di programma, di nuovo in campo il belga David Goffin, impegnato contro il giovane sudcoreano Hyeon Chung. I risultati:

Bemelmans - Mannarino (7) 6-7(0) 6-4 1-6

Bautista Agut (6) - R. Harrison 6-3 7-6(1)

Young - Benneteau (Q) 4-6 2-6

Fucsovics (Q) - Donaldson 6-0 6-1

Coric - Laaksonen (WC) 6-7(8) 6-1 6-3