ATP Vienna - Il clou è Gasquet - Thiem

A Vienna, giornata di secondo turno, sei, nel complesso, gli incontri di singolare. Apre la quarta testa di serie, Pablo Carreno Busta. Semifinale all'US Open, poi tre sconfitte consecutive nei successivi tornei. Sigillo con Pella per riprendere il cammino. Il secondo esame è con Diego Schwartzman, fatale a Fognini e finalista la scorsa settimana ad Anversa. Un tennista in grado di giocare ad alto livello sul veloce, come dimostra la parentesi di stagione. Unico incrocio tra i due proprio a Flushing Meadows, sorriso spagnolo. Edmund, a seguire, attende il qualificato Novak.

Non prima delle 17, tocca a Jo Tsonga. Titolo ad Anversa, il quarto del 2017, un debutto alterno con Khachanov. 3 set per staccare il pass per il turno successivo, ora Damir Dzumhur, bosniaco protagonista nel week-end a Mosca. In serata, piatto prelibato, appuntamento con Gasquet e Thiem. Nel 2015, a Basilea, sigillo francese. Debutto positivo con F.Lopez per Richard, chiamato ora a disinnescare la seconda testa di serie. Il padrone di casa, invece, approda con fiducia all'appuntamento, fondamentale l'affermazione con Rublev per annientare i passi falsi del recente periodo.

Sul Next Gen Court, infine, troviamo il qualificato Garcia Lopez e Pouille, al termine del confronto, epilogo con Ramos Vinolas e Struff.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

2ND RD (4) Pablo Carreno Busta VS Diego Schwartzman

2ND RD Kyle Edmund VS (Q) Dennis Novak

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD Damir Dzumhur VS (8) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD Richard Gasquet VS (2) Dominic Thiem

NEXT GEN COURT STARTS AT 2:00 PM

2ND RD (Q) Guillermo Garcia-Lopez VS Lucas Pouille

2ND RD Albert Ramos-Vinolas VS Jan-Lennard Struff