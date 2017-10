ATP Basilea - Federer vs Paire, derby croato

Seconda apparizione, a Basilea, per Roger Federer. Debutto coi fiocchi con il Next Gen Tiafoe, alle porte il match con l'alterno Benoit Paire. Un Federer in fiducia, ma soprattutto in ottima condizione dal punto di vista fisico. Difficile possa insidiarlo Paire, illuminanti in questo senso i precedenti. 4-0 per lo svizzero, dominante in stagione a Dubai - 61 63. Nel 2012, su questi campi, doppio 62 di stampo elvetico.

L'incontro di Federer è in programma non prima delle 19 ed anticipa quello tra Shapovalov e Mannarino. Il giovane canadese giunge alla sfida dopo il braccio di ferro con Sugita. A Montreal, qualche mese fa, affermazione al terzo per Shapovalov. Mannarino, semifinalista a Mosca la scorsa settimana, medita il riscatto.

Ad introdurre la giornata, sul centrale, Juan Martin Del Potro. Dopo la sconfitta con Federer a Shanghai, una striscia aperta di cinque successi. Pesca dal mazzo il qualificato Benneteau - 1T con Young. Sulla carta, poca partita. Intorno alle 17, derby croato. Marin Cilic duella con Borna Coric. Il terreno veloce semplifica il compito di Cilic. 4-0, con le W di Rotterdam e Acapulco nell'annata corrente (entrambe in 3 set).

Sul 2, infine, Mayer - Fucsovics.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 13:00

NOT BEFORE 15:00

2ND RD (Q) Julien Benneteau VS (4) Juan Martin del Potro

NOT BEFORE 17:00

2ND RD Borna Coric VS (2) Marin Cilic

NOT BEFORE 19:00

2ND RD (1) Roger Federer VS Benoit Paire

2ND RD Denis Shapovalov VS (7) Adrian Mannarino

COURT 2 STARTS AT 13:00

2ND RD Leonardo Mayer VS (Q) Marton Fucsovics