Atp Vienna, fuori Carreno Busta. Bene Pouille

Lucas Pouille. Fonte: WeAreTennisFrance/Twitter

Giornata di ottavi di finale all'Atp 500 di Vienna, torneo che si disputa sul veloce indoor della capitale austriaca. Da ieri già qualificati per i primi sedici la testa di serie numero uno del seeding, il tedesco Sascha Zverev, abile a sbarazzarsi di un avversario ostico come il francese Gilles Simon, e il suo connazionale Philipp Kohlschreiber, a sua volta vincitore contro un giocatore transalpino, Pierre-Hugues Herbert. Domani Kohlschreiber sfiderà in quarti di finale l'argentino Diego Schwartzman, che ha eliminato oggi il numero quattro del tabellone, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ancora in corsa per un posto alle ATP Finals di Londra. Dopo essersi aggiudicato il primo set con lo score di 7-5, l'asturiano si è sciolto al cospetto del rivale sudamericano, che ha dominato i successivi due parziali, concedendo a Carreno solo due games.

Ai quarti anche il francese Lucas Pouille, che ha piegato in due set la resistenza del terraiolo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, e che domani affronterà il vincente del match di chiusura di questo giovedì, che sul campo centrale di Vienna vedrà opposto l'idolo di casa Dominic Thiem a un altro transalpino come Richard Gasquet. Sarà invece un quarto senza teste di serie quella che disputeranno Kyle Edmund e Jan-Lennard Struff. Entrambi si sono qualificati oggi grazie a successi al tie-break del terzo set: il britannico ha piegato la resistenza del qualificato austriaco Dennis Novak, mentre il tedesco ha rimontato lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Prima del match tra Thiem e Gasquet, Jo-Wifried Tsonga proverà a raggiungere proprio Sascha Zverev tra i migliori otto, in una sfida non facile contro il caldissimo bosniaco Damir Dzumhur (Tsonga ha vinto la settimana scorsa ad Anversa, Dzumhur a Mosca). I risultati parziali:

Carreno Busta (4) - Schwartzman 7-5 1-6 1-6

Ramos-Vinolas - Struff 7-6(5) 2-6 6-7(1)

Edmund - Novak (Q) 7-6(2) 6-7(5) 7-6(3)

Garcia-Lopez (Q) - Pouille 3-6 6-7(8)