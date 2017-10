ATP Basilea - Federer senza ostacoli, oggi i quarti

Non è un Federer perfetto. Lo svizzero arranca, in avvio, al servizio, concede qualcosa a Benoit Paire, crea l'illusione di una possibile partita. L'impressione si scioglie già al secondo gioco, quando Paire, pallina alla mano, sparacchia. Federer non deve quindi eccedere, difende il suo fortino e in modo naturale allunga. 61. Nel secondo, Paire ottiene qualcosa in più con la battuta, si mantiene in quota fino al 33, quando perde improvvisamente le coordinate del suo tennis. Naufraga e offre la rottura alla prima testa di serie. Federer, ai vantaggi, conferma e chiude, con due-tre accelerazioni, queste sì da vero Federer. 63. Il percorso prosegue oggi ai quarti. Non prima delle 19, l'elvetico sfida Adrian Mannarino, bravo ieri a recuperare un set a Shapovalov. Si tratta del quinto match tra i due, Federer guida 4-0. L'ultimo incontro proprio qui a Basilea, nel 2013.

Chiude il programma David Goffin. Al 2T, per il belga, solida performance con Chung, deve superare ora Jack Sock. Favorevoli a Goffin i due precedenti. In apertura di giornata, Juan Martin Del Potro. Sigillo con Benneteau per prolungare una striscia vincente in atto da Stoccolma. Duella con Bautista Agut - 63 76 ad Harrison - regolato al recente US Open in tre set. Infine, intorno alle 17, Marin Cilic. Derby croato, tre set per spegnere il giovanile ardore di Borna Coric. Il qualificato Fucsovics, agevolato dal ritiro di Leonardo Mayer, per entrare tra i migliori quattro. Si tratta della prima partita tra i due.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 13:00

NOT BEFORE 15:00

QF (6) Roberto Bautista Agut VS (4) Juan Martin del Potro

NOT BEFORE 17:00

QF (Q) Marton Fucsovics VS (2) Marin Cilic

NOT BEFORE 19:00

QF (1) Roger Federer VS (7) Adrian Mannarino

QF (3) David Goffin VS (5) Jack Sock