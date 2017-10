ATP Vienna - I quarti: spicca Zverev - Tsonga

A Vienna, i riflettori si accendono in serata. Alexander Zverev - prima testa di serie, qualche difficoltà con Troicki e Simon - affronta Jo Tsonga, reduce dal titolo di Anversa e puntuale al 2T con un tennista ostico come il bosniaco Dzumhur. Sono due i precedenti, un successo per parte. Nel 2016, a Shanghai, affermazione francese. In stagione, a Montpellier, semifinale teutonica. Entrambe le sfide al terzo set, segno di costante equilibrio.

Non prima delle 16.30, derby di Francia. Richard Gasquet - successo con Thiem ad acuire la crisi dell'austriaco - incrocia la racchetta con Lucas Pouille. Un'incollatura di vantaggio per quest'ultimo. A Marsiglia, semifinale favorevole a Pouille, 75 63.

Interessante, in precedenza, il match tra Schwartzman e Kohlschreiber. Due giocatori d'esperienza, da diverso tempo nel circuito, mai uno contro l'altro. Finale ad Anversa per l'argentino, perfetto qui con Fognini e Carreno Busta. Kohlschreiber - nobile 1T con l'americano Isner - parte in leggero difetto.

A completare il quadro il primo incontro in programma. Intorno alle 13, un altro tedesco, Struff, trova Kyle Edmund.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 1:00 PM

QF Jan-Lennard Struff VS Kyle Edmund

QF Diego Schwartzman VS Philipp Kohlschreiber

NOT BEFORE 4:30 PM

QF Lucas Pouille VS Richard Gasquet

QF (1) Alexander Zverev VS (8) Jo-Wilfried Tsonga