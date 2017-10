Atp Vienna, Pouille fa fuori Gasquet. Del Potro in semifinale a Basilea

Juan Martin Del Potro. Fonte: GiroDeportivo/Twitter

Tempo di quarti di finale nei tornei di Vienna e Basilea, che si disputano questa settimana sul veloce indoor della capitale austriaca e della città svizzera. Pochi giorni e poi sarà vacanza per diversi giocatori, quantomeno per quelli che non riusciranno a entrare nel tabellone principale dell'ultimo Master 1000 stagionale, quello di Parigi-Bercy. A Vienna, Atp 500, continua la corsa del francese Lucas Pouille, che oggi si è aggiudicato il derby con il connazionale Richard Gasquet, ieri giustiziere dell'idolo di casa Dominic Thiem. Dopo un primo set vinto a fatica al tie-break, Pouille ha dilagato nel parziale successivo, dominato per 6-1, e domani troverà in semifinale il britannico Kyle Edmund, che ha fatto sua la sfida delle sorprese con il tedesco Jan-Lennard Struff (6-2 7-5 in favore dell'inglese). 1-1 il conto dei precedenti con Pouille: Edmund ha vinto a inizio anno sul cemento di Brisbane, il francese ha replicato in Coppa Davis pochi mesi più tardi.

Tra i migliori quattro dell'Erste Bank Open anche il tedesco Philipp Kohlschreiber, che ha stoppato la corsa dell'argentino Diego Schwartzman, imponendosi in due set, e chiudendo la pratica con un tie-break vinto per otto punti a sei. L'esperto Kohlschreiber attende ora di conoscere il suo sfidante per l'accesso in finale, che uscirà dal match clou della giornata odierna, che in sessione serale vedrà opposti la testa di serie numero uno Alexander Zverev e la numero otto Jo-Wilfried Tsonga. I risultati parziali:

Schwartzman - Kohlschreiber 5-7 6-7(6)

Struff - Edmund 2-6 5-7

Pouille - Gasquet 7-6(5) 6-1

Programma che procede invece a rilento quello di Basilea, Atp 250 che al momento ha visto qualificarsi per le semifinali il solo Juan Martin Del Potro. L'argentino di Tandil ha faticato contro il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, ma l'ha poi spuntata al terzo, con lo score di 6-4. Prossimo avversario di DelPo, il vincente del match tra il croato Marin Cilic e il qualificato ungherese Marton Fucsovics, mentre nella parte alta del tabellone, in campo in serata il fuoriclasse elvetico Roger Federer contro il francese Adrian Mannarino, ieri bene in rimonta sul giovane canadese Denis Shapovalov, e il belga David Goffin, impegnato con l'americano Jack Sock.

Bautista Agut (6) - Del Potro (4) 2-6 6-2 4-6